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انطلاق بطولة العصيمي لـ ((الدريساج)) غداً

2/1/2024 2:32:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تنطلق في الواحدة ظهر غد بطولة العصيمي لترويض الخيل «الدريساج» برعاية الفارس عبدالله وليد العصيمي.
وقالت الفارسة آلاء السلطان عضو اللجنة المنظمة للبطولة «إن البطولة الحالية ستقام في إسطبل العصيمي الذي يتميز بجاهزيته لاستضافة البطولات المحلية والعالمية.
وأضافت أن رياضة الدريساج تعتبر أساس الفروسية، حيث إنها ترتكز على تعليم الجواد والفارس التوازن والمرونة والانتقال من سرعة إلى أخرى بأقل مجهود من الفارس وطاعة تامة من الجواد. ولهذه الأسباب تحظى رياضة الترويض باهتمام بالغ من فرسان قفز الحواجز أيضا».

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