انطلاق بطولة العصيمي لـ ((الدريساج)) غداً

(MENAFN
- Al-Anbaa) تنطلق في الواحدة ظهر غد بطولة العصيمي لترويض الخيل «الدريساج» برعاية الفارس عبدالله وليد العصيمي.
وقالت الفارسة آلاء السلطان عضو اللجنة المنظمة للبطولة «إن البطولة الحالية ستقام في إسطبل العصيمي الذي يتميز بجاهزيته لاستضافة البطولات المحلية والعالمية.
وأضافت أن رياضة الدريساج تعتبر أساس الفروسية، حيث إنها ترتكز على تعليم الجواد والفارس التوازن والمرونة والانتقال من سرعة إلى أخرى بأقل مجهود من الفارس وطاعة تامة من الجواد. ولهذه الأسباب تحظى رياضة الترويض باهتمام بالغ من فرسان قفز الحواجز أيضا».
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