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الهاجري: نملك رؤية متكاملة لرياضة ذوي الإعاقة الذهنية

2/1/2024 2:32:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هادي العنزي
شدد رئيس مجلس إدارة النادي الكويتي الرياضي للمعاقين شافي الهاجري، على أن هناك فرقا شاسعا بين رياضة المعاقين التنافسية الاحترافية، التي تدار من قبل مؤسسات رياضية دولية وإقليمية ومحلية معتمدة، وبين رياضة ترفيهية مجتمعية تقام بقصد الترويح عن ذوي الإعاقة الذهنية، جاء ذلك في المؤتمر الصحافي بعنوان «الحقيقة برياضة المعاقين»، الذي أقيم مساء أول من أمس في النادي الكويتي الرياضي للمعاقين في حولي، بمشاركة الأمين العام للجنة البارالمبية الكويتية عادل الرجيب، وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للإعاقة الذهنية (فيرتوس)، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للإعاقة الذهنية (بيرتوس) م.أمل مبدى، وحضره عدد غير قليل من وسائل الإعلام المختلفة.
وأكد الهاجري أن النادي الكويتي الرياضي للمعاقين واللجنة البارالمبية ليسا ضد أحد، وقال: نجتمع اليوم لتبيان الحقائق المجردة، وهذا نابع من مسؤوليتنا عن رياضة المعاقين في الكويت، وبعيدا عن العاطفة، من غير الإنصاف أن يتساوى من يشارك في بطولات عالمية وقارية وإقليمية معتمدة رسميا، وفق لوائح ومعايير فنية عالية الدقة، ومن يشارك في بطولات تقام بهدف الترويح والترفيه بالدرجة الأولى، لكون هذا الأمر من شأنه أن يفت من عضد أبطال الكويت الذين سجلت لهم المحافل الرياضية العالمية للمعاقين أبرز الإنجازات المرموقة.
وأشار الهاجري إلى أنه حريص على دعم الأولمبياد الخاص الكويتي، وقال: نضع يدنا بأيدي القائمين عليه، ولكن وفق ضوابط محددة، يتم من خلالها استقطاب ذوي الإعاقات الذهنية، وإقامة مركز متكامل لإبراز طاقاتهم، بإشراف الجهات الرسمية، ممثلة بوزارات الشؤون والصحة والتربية، كما أن لدينا رؤية متكاملة بهذا الشأن سنضعها بتصرف الجهات الحكومية الرسمية، بما يخدم المصلحة العامة لذوي الإعاقة الذهنية.
من جانبه، أوضح عادل الرجيب، أنه شارك في إنشاء الاتحاد العربي لذوي الإعاقات الذهنية، كما شارك بتأسيس الأولمبياد الخاص في مصر وهي مؤسسة ترفيهية ترويحية، وقال: هناك فرق شاسع بين الأولمبياد الخاص ذات الطبيعة الترويحية ورياضة المعاقين ذات الطبيعة التنافسية، التي تنضوي تحت مظلة اللجنة البارالمبية الدولية، وتتم خلالها إقامة بطولات عالمية وإقليمية بفترات معلنة مسبقا، وتحطم فيها الأرقام المعتمدة، وفق ضوابط ولوائح فنية دقيقة.
من جهتها، ذكرت م.أمل مبدي، أن بداية «الأولمبياد الخاص» جاءت في خمسينيات القرن الماضي في أميركا، وتم الإعلان عنها بمسمى الأولمبياد الخاص الأميركي، مضيفة أن الأولمبياد الخاص مشابه بطبيعة عمله العامة لـ«اليونيسكو» و«اليونسيف» وغيرهما من الجمعيات في العالم، وعلينا التأكيد على حقيقة ثابتة وراسخة عالميا، وهي أن رياضة الإعاقات الذهنية رياضة ترفيهية ترويحية، انتشرت في كثير من دول العالم، ومسابقاتها لا تنظم تحت مظلة اللجنة الأولمبية الدولية، أو اللجنة البارالمبية الدولية.

MENAFN01022024000130011022ID1107799398

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