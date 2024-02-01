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القادسية يعبر الفحيحيل إلى نصف نهائي كأس الأمير

2/1/2024 2:32:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ناصر العنزي - مبارك الخالدي
تأهل القادسية إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس سمو الأمير بتغلبه على الفحيحيل 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ستاد علي صباح السالم، وذلك بعد ان امتدت المواجهة لشوطين اضافيين. تقدم للفحيحيل فيتور داسيلفا (11) فيما سجل للقادسية عيد الرشيدي (45+5) ومحمد الصولة (113).
وفي الشوط الاول، لعب الفحيحيل بأسلوب الضغط العالي على حامل الكرة، وكان الافضل تنظيما وانتشارا وفي التحول السريع للهجوم بتواجد عبدالمحسن العجمي وفيتور داسيلفا ووليام باروس، وفي المقابل عانى القادسية على مستوى بناء الهجمات والاخطاء الدفاعية التي كادت تكلفه الكثير.
وكانت أولى المحاولات من رأسية وليام باروس لكنها ذهبت بعيدة عن المرمى (6)، واستخلص الجناح عبد المحسن العجمي الكرة من المدافع عبدالعزيز نصاري بمهارة لينطلق ويمررها إلى فيتور الذي اسكنها في المرمى على يسار الحارس على جراغ (11).
واستعاد الاصفر توازنه تدريجيا، واهدر محمد صولة فرصة سانحة داخل المنطقة لكن الحارس عادي ابعدها إلى ركنية (45+5).
وفي الشوط الثاني دفع محمد المشعان بلاعب الخبرة بدر المطوع والوافد الجديد العماني عبدالله فواز، كما زج المدرب فراس الخطيب بمواطنه المحترف نصوح النكدلي لترتفع وتيرة اللقاء، وتبادل الفريقان المحاولات الخطرة، وسجل العماني فواز هدفا من تمريرة متقنة للمطوع لكنه لم يحتسب بداعي التسلل (86). وفي الوقت بدل الضائع ألغى الحكم قراره باحتساب هدف مثير للجدل للفحيحيل بعد الرجوع لتقنية الفيديو (90+2) لينتهي الوقت الاصلي بالتعادل الايجابي ويذهب الفريقان لأوقات اضافية، حيث تمكن صولة من تسجيل هدف الفوز بعد تمريرة متقنة من بدر المطوع (113). أدار المباراة الحكم حسين جمال، وشهدت المباراة تألق حكم تقنية الفيديو عمار اشكناني بقراراته الحاسمة.
إلى ذلك، تختتم مساء اليوم مباريات الدور ربع النهائي لكأس سمو الأمير بإقامة مباراتين، حيث يلتقي الكويت مع التضامن على ستاد الصداقة والسلام، وكاظمة مع السالمية على ملعب علي صباح السالم بنادي النصر. وتأهل الكويت مباشرة لدور الـ 8 بصفته حامل اللقب، وكفته الأرجح لعبور التضامن الذي تغلب على الجهراء بركلات الترجيح. وقد ضم الأبيض المدافع الكونغولي أرسين زولا دعما لصفوفه وستلعب خبرة لاعبي الكويت دورا في تخطي خصمه اليوم والذي يسعى هو أيضا إلى تحقيق نتيجة طيبة رغم صعوبة مهمته. وفي مباراة السالمية وكاظمة، فستكون الكفة متساوية للتأهل إلى نصف النهائي، والسماوي أتم تعاقده مع الليبي السنوسي الهادي والذي سيكون قوة إضافية في الهجوم، كما ضم النمساوي سبريدونوفيتش، فيما يبحث كاظمة بقيادة مدربه محمد دهيليس عن مقعد في نصف النهائي بعد تخطيه برقان في الدور التمهيدي.

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