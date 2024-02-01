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البيدان: صالة العربي تضاهي المجمعات الرياضية العالمية

2/1/2024 2:32:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تفقد مدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان مجمع الصالات المغطاة بالنادي العربي للاطلاع على سير أعمال المشروع، والوقوف على آخر مراحل الإنجاز لإنشاء وتطوير الصالة بعد إعادة بنائها قبل تسلميها إلى النادي لافتتاحها رسميا، وكان في استقبال البيدان وفريق قطاع الإنشاءات والصيانة والمرافق بالهيئة عبدالعزيز عاشور رئيس مجلس إدارة النادي العربي.
وتعد الصالة واحدة من أحدث القلاع الرياضية المغطاة وتتكون من صالة رئيسية من 3 طوابق وملاعب دولية لكرة اليد والسلة والطائرة، بجانب صالات تدريب رئيسية وفرعية وغرف خدمات وغرف تحكم بالمبنى وعيادات طبية، وغرف محاضرات وكبائن للمعلقين، ومواقف سيارات لخدمة كبار الزوار.
وأشاد البيدان بمراحل الإنجاز والتنفيذ للمشروع الذي يهدف إلى توفير البنية التحتية للأندية والاتحادات الرياضية على كل المستويات استعدادا لاستضافة الكويت العديد من البطولات على المستوى القاري والعربي والعالمي خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن خطة الهيئة العامة للرياضة تعتمد على توفير عدد من الصالات المغطاة خلال الفترة المقبلة للأندية والاتحادات للألعاب الفردية والجماعية. وذكر أن صالة النادي العربي تعد من ضمن خطة الهيئة، حيث تضاهي الصالة كل المجمعات الرياضية العالمية، وان الهيئة لن تتوانى في دعم الأندية والاتحادات للمساهمة في رفع المستوى البدني والفني للاعبين.
وفي السياق نفسه، قدم م.علي العبدالجليل مهندس المشروع عرضا عن مراحل إنجاز المشروع التي تجاوزت 97 % وجار الانتهاء من أعمال الفحص والتشغيل والاختبار بعد صدور الموافقة النهائية من قوة الإطفاء العام بتاريخ 30 يناير 2024 إذ من المتوقع الانتهاء من عملية استلام المشروع الابتدائي تمهيدا لتسليمه للجهة المستفيدة النادي العربي الرياضي خلال الفترة المقبلة.

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