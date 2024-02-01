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برقان يضم ((مودي)) وديانيه

2/1/2024 2:32:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يحيى حميدان
أبرمت إدارة فريق الكرة بنادي برقان صفقتين جديدتين قبل إغلاق باب الانتقالات الشتوية أول من أمس الأربعاء بالتعاقد مع الأردني محمد فخري الملقب بـ «مودي» والسنغالي أوسينو كافين ديانيه.
ويتميز «مودي» في اللعب بمركزي المهاجم والجناح الأيسر وسبق له اللعب مع العديد من الفرق الدنماركية ومسيمير القطري.
ويشغل ديانيه مركز الارتكاز واحترف سابقا في أندية قادش الإسباني وكلوب بروج البلجيكي والترجي الرياضي الجرجيسي التونسي والجمعية الرياضية السلاوي المغربي.
وتخلى برقان عن المهاجم البرازيلي كلاودير جونيور ومواطنه برونو.

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