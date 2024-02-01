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((طائرة)) القادسية يلتقي غداً الابتسام السعودي في بطولة غرب آسيا

2/1/2024 2:32:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
يلتقي فريق الكرة الطائرة بنادي القادسية مع الابتسام السعودي في الـ 11 صباح غد في افتتاح منافسات بطولة غرب آسيا الثانية للكرة الطائرة المقامة في مدينة صحار في عمان وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى، فيما يلتقي الكويت مع العربي القطري في الـ 3 مساء ضمن منافسات المجموعة الثانية.
وكان القادسية قد اختتم مشواره التحضيري في دبي وخاض 4 مباريات ودية، وأوقعته القرعة في المجموعة الأولى إلى جانب كل من الريان القطري، والابتسام السعودي، والسيب العماني، وبني ياس الإماراتي.
أما الكويت فأنهى معسكره التدريبي أيضا بخوض 4 مباريات ودية في القاهرة، ووقع في المجموعة الثانية إلى جانب كل من خيبل المهرة اليمني، والعربي القطري، وصحار العماني المستضيف، وشباب الحسين الأردني، والأهلي البحريني. من جانب آخر، عاد مساء أمس وفد منتخبنا الوطني للشباب للكرة الطائرة مواليد 2005 من معسكره الخارجي الذي اقيم مؤخرا في العاصمة المصرية القاهرة في اطار برنامجه الاعدادي للمشاركة في دورة الالعاب الخليجية الاولى للشباب المقرر اقامتها في دبي من 16 ابريل حتى 2 مايو المقبلين.
إلى ذلك، حقق فريق طائرة السيدات بنادي سلوى الصباح، لقب البطولة الودية التي اختتمت اول من أمس، برعاية وحضور رئيس مجلس إدارة نادي سلوى الشيخة نعيمة الأحمد.
وجاء احراز اللقب بفوز فريق سلوى الصباح على أكاد عنكاوا العراقي (بطل الدوري في العراق) في المباراة النهائية بنتيجة ثلاثة اشواط للا شيء 25-20 و25-16 و25-15، وجاء بالمركز الثالث فريق بيبلوس اللبناني.

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