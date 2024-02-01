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((الرماية)) يُكرِّم أبطال المنتخب الوطني

2/1/2024 2:32:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أشاد رئيس نادي الرماية دعيج العتيبي بـ «النتائج المتميزة» التي حققها لاعبو المنتخب الوطني في بطولة الكويت الآسيوية لرماية الخرطوش التي اختتمت أخيرا في البلاد و«تعد استكمالا لنجاحات الرماية الكويتية على مختلف الصعد».
جاء ذلك في تصريح أدلى به العتيبي عقب حفل التكريم الذي أقامه الاتحاد في مقر النادي للرامي محمد الديحاني الذي حجز بطاقة التأهل الثانية لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة باريس 2024، والرماة الذين نالوا ميداليات في البطولة ضمن منافسات الفردي أو الفرق لمسابقتي رماية (سكيت) و(تراب).
وقال العتيبي إن نادي الرماية سيعمل خلال الفترة المقبلة على إعداد الديحاني وزميله خالد المضف الذي حجز بطاقة التأهل الأولى للدورة الأولمبية بحصوله في أغسطس الماضي على برونزية منافسات رماية تراب للفردي في بطولة العالم بأذربيجان. وأكد أن «الإنجازات المتواصلة للرماية الكويتية تعود للدعم الكبير الذي تقدمه القيادة السياسية للرماية الكويتية». من جانبه، اعتبر محمد الديحاني أن إقامة البطولة الآسيوية في الكويت شكلت عاملا مساعدا في حجزه بطاقة التأهل للأولمبياد، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده في الاستعداد الأمثل لهذا التجمع الرياضي العالمي. حضر التكريم نائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة للجميع حامد الهزيم وعضو اللجنة الأولمبية الكويتية رئيس اللجنة النسائية فاطمة حيات، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي وأسر الرماة المكرمين.

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