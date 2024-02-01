محمد المنصور في احتفال جمعية الفنانين الكويتيين: السعادة بأن يُكرَّم الإنسان وهو على قيد الحياة

MENAFN - Al-Anbaa) مفرح الشمريفي أجواء جميلة وأنغام موسيقية تراثية، أقامت جمعية الفنانين الكويتيين بمقرها وتحديدا في قاعة «شادي الخليج» احتفالا كبيرا بالكاتب المسرحي القدير عبدالعزيز السريع بمناسبة عودته من رحلة العلاج «أناب عنه بالحضور نجله الفنان منقذ السريع»، والفنان القدير محمد المنصور بمناسبة حصوله على جائزة «صناع الترفيه الفخرية» من «الهيئة العامة للترفيه» في المملكة العربية السعودية في احتفالية جوائز «جوي ارودز» الرابع وذلك وسط حضور فني واعلامي غفير محليا وخليجيا وعربيا.انطلق الحفل الذي تقدم حضوره رئيس جمعية الفنانين الكويتيين الفنان القدير عبدالعزيز المفرج «شادي الخليج»، بكلمات ترحيبية من عريفه الإعلامي أحمد ماتقي، ومن ثم ألقى نائب رئيس جمعية الفنانين الكويتيين الملحن أنور عبدالله كلمة قال فيها: «نيابة عن الفنان القدير الفنان عبدالعزيز المفرج (شادي الخليج) وباسمه يشرفني إلقاء هذه الكلمة، بداية أود أن أبارك لأعضاء مجلس الإدارة على التزكية، وهذا دليل على المجهود الذي بذلوه في الفترة الماضية.

نحن مقبلون على إقامة العديد من الفعاليات والاحتفاليات التي ستنطلق في شهر فيراير وصعودا، اذ سيكون هناك في كل أسبوع حفل موسيقي وأمسية فنية وغيرهما، وهذا هو دور الجمعية بأن نشاهد الفنانين بشتى قطاعاتهم».

وتابع: «تفتخر الجمعية بإقامة هذا الحفل لتكريم قامتين كبار، فالكويت هي منبع الفن في منطقة الخليج العرب سواء على صعيد المسرح والسينما والطرب وحتى الموسيقى، هذه هي الأرض كانت سوف تبقى ولادة، وهذا أقل شي من الممكن أن نقدمه لاستاذتنا، ونعدكم بإقامة تكريمات قادمة».

من جهته، قال أمين سر الجمعية المخرج عبدالله عبدالرسول: «لا يمكننا أن ننسى دور عبدالعزيز السريع الذي ترك في تاريخ الحركة المسرحية الكويتية، ونقول له (الله يشافيك ويعافيك وترد لنا للمسرح) ونستمتع بإبداعك».

وتابع: «اما الفنان محمد المنصور فهو احد صناع الحركة الفنية الكويتية، والدراما والسينما والمسرح الكويتي، فقد كان سفيرا بفنه للكويت في الوطن العربي، فهو قامة مسرحية فنية عربية، والكلام عنه لا ينتهي، وندعو ان يبقى منارة تشع فنا وعطاء»، وختم بالقول: «تكريمه في السعودية ما هو سوى دليل على مكانة فناني الكويت في المنطقة، فهم سفراؤنا ونفتخر بهم. وتكريمه في السعودية اعتبره شخصيا بمثابة وسام للكويت وكل فناني الكويت».

وبعدها، ألقى الفنان القدير محمد المنصور كلمة شكر فيها جمعية الفنانين الكويتيين على هذه البادرة الكريمة لتكريمه بمعية الكاتب المسرحي القدير عبدالعزيز السريع الذي بارك له نجاح رحلته العلاجية، متمنيا له الصحة والعافية.

وأضاف قائلا: سبق وأن كرمت من بلدي الكويت من خلال المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ومن خلال وزارة الاعلام ووزيرها، والدولة كرمتني من خلال حصولي على الجائزة التشجيعية والتقديرية.

تكريم اليوم (أمس) في جمعية الفنانين الكويتيين يأتي من مكان أعتز به وبكل أعضاء مجلس الإدارة».

وتابع: «للسعادة مكان وزمان، ولا يوجد أجمل ان يكرم الانسان وهو على قيد الحياة، لذلك شكرا لأنني تكرمت في مكاني وأماكن اخرى. شكرا للسعودية على هذا التكريم الذي أعتز به، فهو ليس تكريما لشخصي فقط بل للفن الكويتي والفنانين».من جانبه، قال الفنان والمخرج منفذ السريع: «لم يسبق ان تكلمت بلسان حال الوالد (شافاه وعافاه الله) فهذه المرة الأولى التي أتكلم فيها باسمه، وكنت اتمنى أن يكون موجودا بيننا كمحتفى به لينقل مشاعره بنفسه، لكنني انقل لكم شكره الجزيل للفنان عبدالعزيز المفرج (شادي الخليج) أو كما يحب ان يسميه بشيخ مشايخ أهل الفن، والشكر موصول لكل أعضاء مجلس الإدارة والحضور الكريم».