غادة رزوقي لـ ((الأنباء)): أفخر بتمثيل الكويت

أستعد للتكريم ضمن الملتقى الوطني «المؤثرون في بلادي» 4 الجاري



دعاء خطاب

doua_khattab@أعربت الاعلامية غادة رزوقي عن سعادتها بعد حصولها على جائزة التميز من مهرجان ملتقى التميز والإبداع العربي في دورته الثانية بجمهورية مصر العربية، جاء ذلك خلال حفل ضخم اقيم في أحد فنادق القاهرة 31 يناير الماضي، تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية واتحاد المنتجين العرب التابع لجامعة الدول العربية وبحضور وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني وممثل جامعة الدول العربية ونخبة من كبار الفنانين والإعلاميين في مصر والوطن العربي لتكريم اكثر الشخصيات تأثيرا وتميزا في الوطن العربي بمختلف المجالات.وقالت رزوقي في تصريحها لـ«الأنباء» إنها سعيدة لحفاوة استقبالها والمحبة التي شعرت بها منذ وصولها الى القاهرة، كما أعربت عن امتنانها لحصولها على هذا التكريم خاصة أنه من جمهورية مصر العربية التي تمتلك واحدة من أكثر صناعات وسائل الإعلام رسوخا وتأثيرا في الشرق الأوسط، وواصلت قائلة: «أكن لمصر مشاعر حب خاصة، مضيفة: «وأهدي هذا التكريم لبلدي الكويت الحبيبة التي أفخر بأنني جئت لتمثيلها».وأعربت رزوقي عن سعادتها بالتكريم جنبا إلى جنب مع مجموعة من الإعلاميين والنجوم والمطربين المصريين والعرب وأبرز الشخصيات المؤثرة في الوطن العربي. وتوجهت بالشكر الى القائمين على الملتقى، قائلة: «أشكر كل القائمين على هذا الحدث الفني والثقافي الضخم، وأثمن دور وزارة الثقافة المصرية واتحاد المنتجين العرب»، لإيمانهم بأن ابراز نجاحات أبناء أمتنا العربية وتأثيرها القوي والفاعل على المستوى الدولي يؤكد للعالم أن الحضارة العربية هي أساس البشرية وأساس العلوم في شتى المجالات وأن العقول العربية قادرة على حمل لواء التقدم والرخاء للعالم».وزادت قائلة: من الأمور التي أدخلت السرور إلى نفسي أن جميع المكرمين خصوا فلسطين وأهلنا في غزة بدعواتهم وأكدوا أن القضية الفلسطينية ستظل قضية كل العرب وانها حية وحاضرة في المحافل الدولية وفي الضمير العالمي. ولفتت قائلة: تكلم الإعلامي أحمد الفضلي عن موقف الكويت من القضية الفلسطينية وأنها ستبقى قضية الكويت الأولى، وقام الفنان منذر رياحنة بطلب الوقوف لمدة دقيقة حدادا على أرواح الشهداء الباسلة فكان لهذه اللفتة أثر طيب على نفوس الحضور وبعث بأجواء من الوطنية».وزادت رزوقي قائلة: «قدم المطرب عاصي الحلاني وصلة غنائية عفوية دون موسيقى أثناء تكريمه أضفت حالة من البهجة والسرور».وأردفت رزوقي قائلة: «يبدو ان العام الجديد أقبل علينا بعطايا وفيرة، حيث انني تلقيت كذلك دعوة للتكريم من ضمن المتميزين في الملتقى الوطني والذي يحمل اسم (المؤثرون في بلادي) للعام 2024 والمتوقع إقامته 4 فبراير الجاري بالتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية والاتحادين الكويتي والعربي للإعلام الالكتروني».