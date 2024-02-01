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((الحارس)).. قتل العطاء!

2/1/2024 2:32:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
ضمن عروض مهرجان الكويت الدولي للمونودراما السابع «دورة الفنان القدير محمد جابر العيدروسي»، قدمت فرقة تياترو أمس الأول على خشبة مسرح متحف الكويت الوطني عرضها المسرحي «الحارس» تأليف مالك القلاف وتمثيل يوسف الحربي وإخراج هاني النصار وموسيقى ومؤثرات صوتية هاني الهزاع ومكياج تهاني كمال والمخرج المساعد يوسف المطر.
المسرحية قدمت برعاية الجامعة الأمريكية الدولية AIU وسط حضور غفير من ضيوف المهرجان وعشاق المسرح اكتظت بهم كراسي مسرح متحف الكويت الوطني.
تناولت المسرحية قضايا مهمة نعيشها في واقعنا الحالي من خلال شخصية «الحارس» الذي جسدها يوسف الحربي بعد ان كان موظفا في مكان مرموق يتم نقله إلى وظيفة حارس لثلاجة موتى ليعيش معاناة نفسية قاسية من هذا القرار المجحف بعطاءاته في وظيفته السابقة ليخلق بعدها بينه وبين الموتى علاقة مليئة بالعديد من الانكسارات التي عاشها في حياته حملت بين طياتها العديد من الإسقاطات على وضع الأمة العربية في وقتنا الحالي.
نجح الممثل يوسف الحربي في توصيل رسالة العرض الإنسانية حسب القدرات التي يملكها خصوصا في التحولات النفسية من مشهد إلى مشهد.
الرؤية الإخراجية التي قدمها المخرج هاني النصار في هذا العرض عميقة جدا خلقت تواصلا جميلا مع الحضور، وذلك لتوظيفه الجميل لكل عناصر العرض المسرحي باستثناء الإضاءة التي تسببت نوعا ما في تشتيت المتلقي وهذا ما نوه عنه المخرج هاني النصار بأن خلل الإضاءة ليس منه وإنما من سستم الإضاءة المتوافر في مسرح متحف الكويت الوطني.

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