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لا تنجرف وراء الوساوس

2/1/2024 2:32:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تصيب الإنسان في ليله ونهاره وساوس كثيرة، وتخيلات عديدة، يستغرب من بعضها ويستنكر الأخرى، ما الذي يجعل خيالات الشخص تشرق وتغرب به، وما الذي يجعله لا يهنأ له بال، ولا يستقر له قرار، لماذا الأفكار السوداوية تأتينا، ولماذا الأحلام المزعجة تزورنا، فتقض علينا مضجعنا، وتنغص علينا معيشتنا؟
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الشيطان الرجيم، هو البلاء والاختبار الذي على رؤوس العباد، فالشيطان يعد الإنسان بالويل والثبور، والمستقبل السيئ، ويذكره بالماضي الأليم، ويشقيه بلحظاته المفرحة الآنية، فيحول الأفراح إلى أحزان، والآمال لآلام، ويزيد من تعاسة بني آدم، فيفرح إذا أقض مضجعه، فيسهره بالليل فلا ينام، ويتعسه بالنهار فلا يستقر له قرار، يفسد معايش الناس، فيطلق هذا من زوجته، ويبعد هذا عن صديقه، ويدخل آخر في خسارة مالية ويجعل الابن يعق والديه فلا يفلح، ويجعل المدير يظلم موظفيه فلا ينجح، ويجعل الغني يمتنع عن إعطاء الفقير فلا يوفق.
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يقول تعالى: (الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم).
٭ يقول عبدالله بن مسعود: إن للملك لمة، وللشيطان لمة. فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجدها فليحمد الله، ولمة الشيطان: إيعاد بالشر وتكذيب بالحق، فمن وجدها فليستعذ بالله.
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الشيطان هو الموكل بإفساد البلاد والعباد، فلا هو يكل فنرتاح منه، ولا هو يمل فيريح الناس من شره.
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الشيطان يأتي للعابد في محرابه فيجعله ينحرف، ويأتي للشاكر في حمده فيجعله يكفر النعم، ويأتي للغني في ماله فيجعله جشعا بخيلا، ويأتي للبار بوالديه فيجعله عاقا جلفا.
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الحديث عن الشيطان، يجعلك تضطرب، وترتعد فرائصك، فمن تتحدث عنه يراك، ومن تكتب عنه يسمعك، يقول تعالى: (إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون).
٭عن مجاهد: الجن والشياطين.
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الشيطان أعلم منا، وأخبر منا، وقد كان أعبد منا، ولكن انحرف وعصى واستكبر وقارن بين خلقه وخلق الإنسان، فأرجحت موازينه المغلوطة تفوقه على آدم فقال: (قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين)، ثم لما طرد من رحمة الله ورضوانه، طلب أن يمهل لا ليتوب ولكن ليذيق بني آدم مرارة الطرد من رحمة الله ورضوانه، فقال: (قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم)، وقال تعالى في سورة الأعراف: (ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين).
٭عن ابن عباس قوله: (ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم)، قال: أما بين «أيديهم»، فمن قبلهم، وأما «من خلفهم»، فأمر آخرتهم، وأما «عن أيمانهم»، فمن قبل حسناتهم، وأما «عن شمائلهم»، فمن قبل سيئاتهم.
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الشيطان يتوعد بني آدم، بما يملكه من أدوات ووسائل، وما يملكه من خبرات ومعارف، فبنو البشر قدراتهم وإمكانياتهم محدودة، ولولا لطف الله عز وجل لحاد بنا الطريق، ولولا رحمته بنا لتخطفتنا الأمواج، لذلك علينا أن نتمسك بالدعاء والرجاء والطلب من الله عز وجل أن نكون على الملة وألا نحيد عن الجادة يقول تعالى بالذي نجا ودخل الجنة: (ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين).
٭ يقول ابن كثير: أي ولولا فضل الله علي لكنت مثلك في سواء الجحيم حيث أنت، محضر معك في العذاب، ولكنه تفضل (علي) ورحمني فهداني للإيمان، وأرشدني إلى توحيده.
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حينما تعلم ستعرف، وحينما تعرف يجب أن تعلم أن الشيطان مع قوته ضعيف، ومع علمه جاهل، ومع سطوته فهو تحت سلطان الله عز وجل، يقول تعالى: (إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون).
٭ يقول مجاهد: يطيعونه.

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