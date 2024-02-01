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العلاقات الشخصية.. مستويات متباينة

2/1/2024 2:32:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يبدو أن في هذه الحياة الفوضوية العجيبة لا تقتصر الصلاحية على المنتجات الاستهلاكية، فحتى البعض قد يعامل البشر على ذلك! لم أقل في هذا الزمن، ففي كل زمن فئة استغلالية!
وليس حتميا أن تكون معرفتك بهذه الفئة قصيرة أو طويلة، لكنها تنتهي بمجرد انتهاء المصالح والمنفعة الشخصية. ربما يصاحبك أحدهم لأشهر أو سنوات، تجمعكم الأنشطة، الضحكات والخلافات، ثم بعدها يرى أنه لم تعد له حاجة في صحبتك، تغير التوقيت وتغيرت الحاجات والمزاج، ربما تغير الظرف الاجتماعي أو المسمى الوظيفي، لذا ما عاد لوجودك أهمية!
لا أظن أن بيننا من لم يمر بما أقصده، ولكل منا رواية بتفاصيل مختلفة، وربما مستفزة! لا أدري ماذا أسمي هؤلاء! فمقابل كل مصداقيتك وجهدك للحفاظ على الصحبة لا تجد المثل في المقابل.
إنهم لا يبنون العلاقات كما يفعل الأسوياء، لا، إنهم يدخلونها كمرفق عام ليخرجوا منها بعد انقضاء الحاجة!
نحن نبني العلاقات ونتفاعل تمثيلا لحقيقة أن «الإنسان مخلوق اجتماعي».
أما هم فأقرب للكائنات الطفيلية! برغم أنك لم تعاملهم قط على أنهم متطفلون أو دخلاء على حياتك، إنما استقبلتهم بحفاوة، وتلمست الخير في نفوسهم، وظننت أنهم يرغبون في رفقتك فبادلتهم الظن الجميل، واعتبرت هذه المعرفة مكسبا للطرفين وسألت الله أن تكون فيه.
إن الموضوع ليس راجعا على شخص التقيته مرة واحدة في مجلس عام، ولا مجهول طلب منك خدمة عبر الهاتف، ولا إنسان قدمه لك أحد الأقارب مصادفة، إنما المعني شخص تقاطعت دروبكما معا، وقضيت معه أوقاتا وسردت له أحاديث، وتحقق بينكما انسجام واعتبرته ضمن دائرة علاقاتك. وللعلاقات مستويات متباينة، وأحيانا يتنقل الأفراد فيها من مستوى إلى آخر، كما أنها لا تحدد بالمدة الزمنية، فالعشرة مصطلح نفسي لا زمني. حتى لا يفهم أننا نعاتب الغرباء، وكيف لك أن تعاتب الغريب؟ إنما من تجمعك معه الأفكار والأوقات، والمشاعر والنقاشات، مع من تقبل عليه وتدعو له وتأمل دوام المودة معه.
برأيي أن كل من غادر لا يستحق الأسف، ولا يعجبني ترديد البعض لعبارات الندم، فلماذا نندم على صدقنا؟! نحن ننهي العلاقات عندما لا نجد الاحترام، عندما تهضم الحقوق وتنتصر الأنانية، فمن وجد الاحترام والمحبة وتخلى كيف نأسى عليه؟
ولي في الختام مقولة دونتها ذات يوم: «المفرط بالمودة لا يؤتمن» والسلام.

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