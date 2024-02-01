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توجيهات رب العزة

2/1/2024 2:32:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال الله تعالى في كتابه الكريم: (قد جاءت رسل ربنا بالحق).
ويقول سبحانه: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم) صدق الله العظيم
فما الرسائل التي نستخلصها من كلامه سبحانه وما التوجيهات التي يريدنا رب العزة أن نقتدي بها ونطبقها في حياتنا وإدارة شؤوننا؟
فالآية الأولى الكريمة تدعونا إلى الاستماع والانصياع إلى توجيهات رب العزة ورسالاته، وأما الآية الأخرى فهي تحث على وجوب التعارف بين الشعوب، وأن أساس وبداية المعرفة هي من ذكر وأنثى، فلا حرج من التواصل في حدود الأدب والاحترام والحاجة، وان لكل واحد منهما أن يحترم وأن يلتزم بحدوده فلا يتعداها.
وهذا المفهوم للأسف لم ينشأ عليه كثير من أولادنا وشبابنا ودائما كانت العلاقة بين البنت والولد أو المرأة والرجل تشوبها الشائبة وتحوم حولها الشبهات والظنون، وقد تصل إلى درجة التحريم والمنع، وهذه كلها مفاهيم خاطئة لم يأتِ الله بها من سلطان.
وأيضا يقول الله تعالى في كتابه الكريم: (لا تقنطوا من رحمة الله).
فالكثير يغرق في وحل الهموم والأحزان ويغفل أن الله رحيم بعباده وهو أرحم الراحمين، ونرى الكثير لا ينصت لقوله سبحانه (لا تقنطوا) أي لا تيأسوا، فالكثير من الناس السلبيين لا يلتفتون لهذه الآية ولا يتمعنون بها.
فشعورهم بالقلق والتفكير السلبي يسجنهم فلا يرون النور والرحمة الإلهية، فلهم نقول إنه لابد لك من الجلوس وحدك للحظات والتفكر والتمعن وسؤال نفسك: عندما كنت طفلا صغيرا في بطن أمك هل كان هناك شخص يطعمك ويعتني بك أم هو الله الذي أطعمك وسقاك؟
هل هناك غيره سبحانه المتكفل بك وانت في بطن امك؟
فهو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم.
فهل تعرف معنى ان يصف الله نفسه بالرحمن الرحيم؟
ونحن نبتدئ قراءة القرآن ببسم الله الرحمن الرحيم..
تعني أن الله ألزم نفسه الرحمة..
وهو رحيم بعباده يغفر للمسيء والمخطأ، وقال لا تيأسوا من رحمة الله، ومن ييأس فهو ظلوم كفور فهل أنت منهم؟
أطفالك وعائلتك هم برحمة الله وبعنايته وتدبيره، فعندما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، سيكون الله عند حسن ظنك وأرادته ومشيئته معك تحميك ولن يخلفك الوعد، وهو القادر على ذلك لأنه قال (ادعوني استجب لكم)، فقط عليك الدعاء والتوجه له بنية صادقة، وهو لم ولن يخذلك.
فقط يتطلب منك قربا من الله والأنس به ويتطلب منك إيمانا صادقا بالله وأن تستشعر أسماءه الحسنى، لأن لكل اسم معنى وصفات قادر رب العالمين على تحقيقها عندما ندعوه بها.
ولا حرج بالخطأ أو التقصير فباب الرحمة والمغفرة مفتوح لك مصراعيه لقوله تعالى (فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرار) أي أن لو فعلت الكثير من المعاصي والذنوب ما عدا التعدي على حقوق الآخرين سيغفرها الله لك، فقط استغفر الله، فلماذا تحمل نفسك فوق طاقتها؟
فالله سبحانه خلق الإنسان وهو أعلم به وبطبيعة نشأته، فقد جعل فيه القابلية لفعل الخير، وأيضا الشر وهو اعلم بخلقه وأعطانا حرية الاختيار، فقط أنت تختار طريقك، فإن كان خيرا فخير، وإن كان شرا فشر عليك.
ولكن سبحانه لم يترك للإنسان مطلق الحرية بعمل الذنب، فقد حرم الله سبحانه التعدي على الآخرين وجعل حكمها حكما قاطعا بالتحريم بقوله تعالى (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله) صدق الله العظيم
فهل قرأت القرآن واستمعت إلى رسائل الله؟ تفكر أيها القارئ واستمع فلا تكن من الذين قال الله عنهم (صم بكم عمي فهم لا يعقلون).
ولنا عودة مع كتاب الله وآياته المحكمات ومع رسائل أخرى ووقفات مع كتابه الكريم.
دمتم بحفظ الله ورعايته

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