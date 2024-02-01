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الماء عديل الروح

2/1/2024 2:32:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دار نقاش في إحدى الديوانيات عن موضوع استخدام المسدسات والبالونات المائية التي تكثر في فترة الأعياد الوطنية في شهر فبراير. فذكرت لهم موقفا مؤلما شاهدته بأم عيني في احتفالات بلدي الكويت بعيدها الوطني وعيد التحرير، شاهدت مجموعة من الصبية يملأون البالونات والمسدسات بالماء من المسجد ويرمون تلك البالونات على السيارات والناس المارة في الطريق، ويستخدمون المسدسات المائية في الرش على السيارات بالشارع.. علما بأن الحكومة مشكورة نظمت منذ سنوات حملة وطنية بعنوان «ولا تسرفوا» وهذه الحملة تقوم بتوعية المواطنين والمقيمين كبارا وصغارا بعدم الإسراف في الماء وحثهم على الترشيد، لكن للأسف ما شاهدناه في السنوات الأخيرة من البعض من تصرفات وسلوكيات خاطئة نموذج حي يدل على الاسراف في الماء، وعدم تقدير نعمة الخالق سبحانه.
لذا، أحببت أن أقدم نصيحة إلى أولياء الأمور الأعزاء بتوعية أولادهم وحثهم على المحافظة على نعمة الماء وعدم الاسراف به، وعدم شراء المسدسات المائية والبالونات لهم، ونذكرهم بأن الاحتفال بالوطن يكون بنشر الحب والعطاء، لا الإسراف برش الماء.
كما أناشد الجهات المعنية بالأمر التدخل السريع وإصدار قرار بمنع استخدام المسدسات والبالونات المائية في الاحتفالات الوطنية أسوة بالقرار الذي اتخذ سابقا بمنع «الفوم». فهل تلقى مناشدتنا آذانا مصغية من قبل المسؤولين؟
آمل ذلك.
آخر المقال: ماء + مسدسات + بالونات = إسراف ومشاجرات وحوادث مرورية وإصابات بالغة بالعين.

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