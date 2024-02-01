الخير يطفئ الشر

(MENAFN
- Al-Anbaa) الشر هو السوء والفساد والرذيلة والخطايا والكآبة والتعاسة والأذى، وهو على الضد من الخير الذي يعرف بالعدل والفضل والشيء النافع والفعل الحسن، والخير والشر يتنازعان في نفس الإنسان أيهما غلب الآخر، ومع ذلك فالشر لا يصيب إلا من تعرض له، فتجد كل عاقل يبتعد عنه وعن أهله ويرغب بالخير وأهله، ومن فعل الخير وجده أمامه ومن فعل الشر وجده أمامه في الدنيا والآخرة، (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) (الزلزلة).
وفي ذلك يقول أبو العتاهية وقد أحسن:
من سالم الناس سلم
من شاتم الناس شتم
من ظلم الناس أسا
من رحم الناس رحم
من خالف الرشد غوى
من تبع الغي ندم
والإنسان المدرك الواعي يعرف سيما أهل الخير مثلما يعرف سيما أهل الشر ببصيرته النافذة، فقلب المؤمن دليله، وقد روي أن لقمان الحكيم قال لابنه: أترك الشر كما يتركك، أراد كيما يتركك، فحذف الياء، والحذر من الشر واجب، بل انه باب من أبواب الخير والعقل والرشد، وقد قال صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، والخير يجزى بالخير مثلما الشر يجزى بالشر.
يقول عبيد بن الابرص الأسدي:
الخير يبقى وإن طال الزمان به
والشر أخبث ما أوعيت من زاد
كما أن الخير يطفئ الشر مثلما يطفئ الماء النار، ومن حكمة الله تعالى انه لم يذكر الخير والشر في موضع إلا قدم الخير على الشر، مثلما تسبق الحسنات السيئات، يقول ابن القيم: كل خير فبتوفيق الله للعبد، وكل شر فأصله خذلانه لعبده، والحقيقة أن من أراد الخير أعانه الله عليه، ومن أراد الشر أعانه الشيطان عليه، وحتى ندم المرء على خطأه وتقصيره تجاه ربه من الخير، ولايزال الناس بخير ما انتظروا الخير، وفي النهاية سيغلب الخيرُ الشرَ لا محالة، قضى بذلك من خلق الخير والشر، ولا شك أن الشيطان ـ لعنه الله ـ هو أساس كل شر، فما الشر إلا فتنة واختبار من الله تعالى لنا ليعلم صدق إيماننا من عدمه، فاللهم أعنا على الخير وباعد بيننا وبين الشر وأهله كما باعدت بين السماء والأرض، ودمتم سالمين.
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