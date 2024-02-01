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الخير يطفئ الشر

2/1/2024 2:32:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) الشر هو السوء والفساد والرذيلة والخطايا والكآبة والتعاسة والأذى، وهو على الضد من الخير الذي يعرف بالعدل والفضل والشيء النافع والفعل الحسن، والخير والشر يتنازعان في نفس الإنسان أيهما غلب الآخر، ومع ذلك فالشر لا يصيب إلا من تعرض له، فتجد كل عاقل يبتعد عنه وعن أهله ويرغب بالخير وأهله، ومن فعل الخير وجده أمامه ومن فعل الشر وجده أمامه في الدنيا والآخرة، (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) (الزلزلة).
وفي ذلك يقول أبو العتاهية وقد أحسن:
من سالم الناس سلم
من شاتم الناس شتم
من ظلم الناس أسا
من رحم الناس رحم
من خالف الرشد غوى
من تبع الغي ندم
والإنسان المدرك الواعي يعرف سيما أهل الخير مثلما يعرف سيما أهل الشر ببصيرته النافذة، فقلب المؤمن دليله، وقد روي أن لقمان الحكيم قال لابنه: أترك الشر كما يتركك، أراد كيما يتركك، فحذف الياء، والحذر من الشر واجب، بل انه باب من أبواب الخير والعقل والرشد، وقد قال صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، والخير يجزى بالخير مثلما الشر يجزى بالشر.
يقول عبيد بن الابرص الأسدي:
الخير يبقى وإن طال الزمان به
والشر أخبث ما أوعيت من زاد
كما أن الخير يطفئ الشر مثلما يطفئ الماء النار، ومن حكمة الله تعالى انه لم يذكر الخير والشر في موضع إلا قدم الخير على الشر، مثلما تسبق الحسنات السيئات، يقول ابن القيم: كل خير فبتوفيق الله للعبد، وكل شر فأصله خذلانه لعبده، والحقيقة أن من أراد الخير أعانه الله عليه، ومن أراد الشر أعانه الشيطان عليه، وحتى ندم المرء على خطأه وتقصيره تجاه ربه من الخير، ولايزال الناس بخير ما انتظروا الخير، وفي النهاية سيغلب الخيرُ الشرَ لا محالة، قضى بذلك من خلق الخير والشر، ولا شك أن الشيطان ـ لعنه الله ـ هو أساس كل شر، فما الشر إلا فتنة واختبار من الله تعالى لنا ليعلم صدق إيماننا من عدمه، فاللهم أعنا على الخير وباعد بيننا وبين الشر وأهله كما باعدت بين السماء والأرض، ودمتم سالمين.

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