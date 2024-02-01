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تفاءلوا

2/1/2024 2:32:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في كثير من أحوالنا اليومية لا يكون أمامنا إلا الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى حتى يقضي لنا ما نريد ونسأله أن يكون من الخير، أو حتى نتجنب ما نكره فيما نظن أنه شر. وقد أمرنا الله بالدعاء وطلب حاجاتنا منه سبحانه، فيما أغلبية البشر لا يحبون أن يطلب منهم أحد شيئا، قال الله تعالى (وقال ربكم ادعوني استجب لكم)، حتى أنه عز وجل جعل الإجابة تالية للدعاء دون فاصل.
في هذه الأيام المباركة، في أيام رجب وقرب شعبان ورمضان، ينبغي أن نكون أقرب إلى خالقنا، فنسأله سبحانه وتعالى أن يقدر لنا الخير ويرفع عنا السوء. فإذا ما ثبت لنا بالواقع والتجربة أننا لا شيء بإمكاننا فعله في أمر ما، فلا طريق مفتوحا أمامنا إلا طريق الله والطلب منه تبارك في علاه.
منذ أكثر من 115 يوما ونحن نشاهد ما يحدث في قطاع غزة بأرض فلسطين الصمود، وعلى الرغم من قسوة الأوضاع عندهم ومواجهتهم لعدو ظالم متجبر زاد من عدوانه عليهم في حرب إبادة طاحنة لا ترحم بشرا ولا شجرا، حتى ارتقى الآلاف من الشهداء ظلما وعدوانا.
مع هذه المواجهة غير العادلة والجبروت الذي ليس له حدود، فإن أملنا ينقطع إلا من الله، فنتوجه إليه بالدعاء أن ينصر المظلومين ويجبر كسر المنكسرين ويعين أصحاب الحق والأرض ويرد كيد المعتدين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، اللهم آمين آمين آمين.

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