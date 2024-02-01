عموتة: منتخب طاجيكستان يتمتع بالسرعة.. ونسعى لإنجاز تاريخي

MENAFN - Alghad Newspaper) أكد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة، صعوبة مباراة المنتخب يوم غد أمام طاجيكستان ، في ربع نهائي كأس آسيا المقامة في قطر.وأشار عموتة إلى أن منتخب طاجيكستان يتمتع بالسرعة والقوة، وأن وصوله لهذه المرحلة تعني بأنه منتخب غير سهل.



وبين مدرب المنتخب في حديثه خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في الدوحة ، أن الهدف يتمثل في تخطي حاجز دور الثمانية للمرة الأولى في مسيرة الكرة الأردنية، موضحا بأن المنتخب مطالب بالتركيز في ظل المعنويات المرتفعة بين صفوف الفريق.



وأضاف: "تواجد سمو الأمير علي بن الحسين في تدريبات المنتخب بشكل يومي أمر مميز، ويمنح اللاعبين الثقة، ووصلنا لمرحلة مهمة من التكاتف في المنظومة".



وأوضح عموتة بأن اللاعب نور الدين الروابدة يتحضر للمواجهة، وأبدى حماسه للمشاركة والمساهمة في تحقيق إنجاز مع المنتخب، متمنيا بأن يكون حاضرا في لقاء الغد في ظل غياب اللاعب نزار الرشدان بسبب الإيقاف.



بدوره، أكد لاعب المنتخب الوطني يزن العرب، أن المباراة صعبة أمام منتخب منظم تكتيكيا ويلعب بطريقة جماعية مميزة، إضافة إلى امتلاكهم الشراسة في اللعب، معولا في طموحه ببلوغ المربع الذهبي على دعم جماهير المنتخب الوطني، وعلى التركيز الذهني من قبل اللاعبين.



ولفت العرب إلى أن تواجد سمو الأمير علي مع المنتخب، يمنح اللاعبين دافعا معنويا من أجل تقديم أفضل ما لديهم، مؤكدا بأن بقاء المنتخب الوطني ونظيره القطري ممثلين عن العرب في كأس آسيا، أمر يضع حملا أكبر على عاتق اللاعبين لتقديم كل ما لديهم لإسعاد الجماهير الأردنية والعربية.