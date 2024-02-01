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بمبلغ ضخم.. عرض منديل ميسي التاريخي في مزاد

2/1/2024 2:31:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشفت صحيفة "لا فانغارديا"، يوم الأربعاء، أنه سيتم بيع المنديل الشهير الذي وقع عليه الأسطورة الأرجنتينية عقده الأول مع برشلونة وهو في الثالثة عشرة من عمره.


ووفقا للصحيفة الإسبانية، سيتم بيع المنديل الشهير الذي كتب عليه عقد ميسي الأول مع برشلونة في 14 سبتمبر 2000، في مزاد بريطاني مرموق خلال الفترة بين 18 و27 مارس المقبل.

ويتوقع أن يصل سعر البيع إلى ما يقرب من 600 ألف يورو.






وصف منديل ميسي بالقطعة التاريخية، والتي احتفظ بها بعناية هوراسيو جاجيولي، ممثل ميسي في ذلك الوقت، احتفظ بها في خزنة، ويحمل المنديل توقيع اللاعب الذي صنع مجد برشلونة في السنوات الماضية، إلى جانب توقيع كارليس ريكساتش، السكرتير الفني لبرشلونة، وجوسيب ماريا مينغويلا، مكتشف المواهب الذي نسب إليه الفضل في اكتشاف ميسي.


ولعب مينغويلا دورا محوريا في رحلة ميسي إلى النادي الكاتالوني، حيث أشرف على وصول وإقامة الأسطورة مع والده خورخي منذ سبتمبر 2000 حتى استقروا في المدينة، ووقع ميسي على المنديل خلال مأدبة غداء مع كارليس ريكساتش، وذلك حتى لا تخطف الأندية الأخرى اللاعب الموهبة.


وأراد ممثل ميسي السابق التبرع بالقطعة التاريخية القيمة لمتحف نادي برشلونة، قبل أن يغير رأيه ويتراجع ويعرضه في مزاد، ومع اقتراب موعده يترقب عالم كرة القدم بفارغ الصبر من سيصبح مالك المنديل التاريخي، وهو الجزء الملموس من الرحلة الاستثنائية التي قادت ليونيل ميسي إلى أن يصبح أحد أعظم لاعبي كرة القدم في العالم على مر التاريخ.

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