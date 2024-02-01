Friday, 02 February 2024 12:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نجم منتخب اليابان متورط باعتداء جنسي على امرأتين

2/1/2024 2:31:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت الشرطة اليابانية الخميس أنها فتحت تحقيقاً مع اللاعب الدولي جونيا إيتو لاعب رينس الفرنسي بعد أن ذكرت تقارير إعلامية محليّة أن امرأتين اتّهمتاه باعتداء جنسيّ، وهو ما ينفيه.
وقال متحدّث باسم الشرطة في أوساكا لوكالة فرانس برس: تلقّينا شكوى جنائية ضدّه (إيتو) وفتحنا تحقيقاً.

ويتواجد إيتو (30 عاماً) مع المنتخب الياباني حالياً في كأس آسيا التي تستضيفها قطر حتّى العاشر من فبراير الحالي.
واختير إيتو في القائمة الأخيرة التي فازت على البحرين 3-1 الأربعاء ضمن ثمن النهائي، لكنه بقيَ على مقاعد الاحتياط.
وزعمت تقارير إعلامية أن الحادثة وقعت داخل فندق في أوساكا في يونيو العام الماضي بعد مباراة ودية بين اليابان وبيرو.
وأشارت وكالة كودو اليابانية إلى أن لاعب خط الوسط نفى الاتهام ونقلت عن محاميه قوله أن المزاعم "لا أساس لها من الصحة".
وفي حين أن إيتو أمضى وقتاً بالفعل مع السيدتين، فإن روايتهما غير متّسقتين ولا يوجد دليل مادي يدعم مزاعمهما، وفقاً لما نقلته الوكالة عن المحامي الذي لم تذكر اسمه.
ولدى سؤاله من قبل وكالة فرانس برس بعد مباراة الأربعاء عن وضع إيتو مع الفريق، قال المدرب هاجيمي مورياسو للصحافيين: لست على دراية كاملة (بالمزاعم) بعد. سأتعامل مع الأمر بعد دراسته.

وشارك إيتو في جميع المباريات ضمن دور المجموعات، إذ بدأ أساسياً في الفوز على فيتنام 4-2 و74 دقيقة خلال الخسارة أمام العراق 1-2، قبل أن يدخل بديلاً في آخر أربع دقائق من الوقت الأصلي في الفوز على إندونيسيا 3-1.أكرم ليفربول وفادة ضيفه تشلسي (4-1) الأربعاء في المرحلة الثانية والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز معزّزاً صدارته للبريميرليغ.
وبصم كلّ من البرتغالي ديوغو جوتا (23) وكونور برادلي من أيرلندا الشمالية (39) والمجري دومينيك سوبوسلاي (65) والكولومبي لويس دياز (79) على أهداف ليفربول.

ووقّع الفرنسي كريستوفر نكونكو على هدف البلوز الوحيد في الدقيقة 71.

وشهدت المواجهة إهدار مهاجم ليفربول الأوروغواياني داروين نونيز لركلة جزاء في الدقيقة 45+2.

وهو الفوز الرابع توالياً والـ15 لفريق "الريدز" في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي مقابل 6 تعادلات وخسارة واحدة.

ورفع ليفربول رصيده إلى 51 نقطة في صدارة البريميرليغ بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الذي يملك مباراة مؤجلة وآرسنال (46 نقطة).

في المقابل تكبدّ تشلسي هزيمته التاسعة مقابل 9 انتصارات و4 تعادلات ليتجمّد رصيده عند 31 نقطة في المركز العاشر مؤقتاً.

MENAFN01022024000072011014ID1107799381

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث