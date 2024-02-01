ما هي صفقة ريال مدريد التي سيكشف عنها غدا؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper) شوق نادي ريال مدريد جماهيره من خلال بث فيديو لما يبدو أنه صفقة جديدة سيتم تقديمها، غدا الجمعة الموافق 2/2/2024.
ولم يعلن ريال مدريد أي تفاصيل عن الصفقة سوى الفيديو الذي تم بثه عبر حسابات النادي الرسمية.
وقالت صحيفة ماركا، إن الصفقة ليست لاعب كرة قدم، لكنها صفقة تجارية مع شركة "HB" التي ستصبح راعيا رسميا للنادي الإسباني.
وبحسب ماركا، فإن الصفقة ستعود على ريال مدريد بملايين الدولارات.
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