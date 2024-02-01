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النعيمات ضمن التشكيلة المثالية لدور الـ16 من كأس آسيا

2/1/2024 2:31:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اختير مهاجم المنتخب الوطني لكرة القدم يزن النعيمات، ضمن التشكيلة المثالية لدور ثمن النهائي من كأس آسيا المقامة حاليا في قطر بحسب ما أعلن الاتحاد الآسيوي الخميس.
وسجل النعيمات (24 عاما) مهاجم الأهلي القطري، الهدف الأول في مرمى المنتخب العراقي خلال الانتصار المثير (3-2) في ثمن النهائي.
ليساهم في بلوغ المنتخب الوطني دور الثمانية للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي الصين 2004 بقيادة المدرب المصري الراحل محمود الجوهري، وقطر 2011 بقيادة المدرب العراقي عدنان حمد.

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