النعيمات ضمن التشكيلة المثالية لدور الـ16 من كأس آسيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) اختير مهاجم المنتخب الوطني لكرة القدم يزن النعيمات، ضمن التشكيلة المثالية لدور ثمن النهائي من كأس آسيا المقامة حاليا في قطر بحسب ما أعلن الاتحاد الآسيوي الخميس.
وسجل النعيمات (24 عاما) مهاجم الأهلي القطري، الهدف الأول في مرمى المنتخب العراقي خلال الانتصار المثير (3-2) في ثمن النهائي.
ليساهم في بلوغ المنتخب الوطني دور الثمانية للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي الصين 2004 بقيادة المدرب المصري الراحل محمود الجوهري، وقطر 2011 بقيادة المدرب العراقي عدنان حمد.
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