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عروض خارجية لجعيدي بعد فسخ عقده مع شباب الأردن

2/1/2024 2:31:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الدوحة- الغد- علمت "الغد" من مصادرها الخاصة، أن حارس مرمى المنتخب الوطني للرجال أحمد جعيدي، قد فسخ عقده اليوم مع نادي شباب الأردن بالتراضي بين الطرفين.

ويتواجد جعيدي مع وفد المنتخب الوطني المشارك في كأس آسيا بقطر، إذ سيلتقي "النشامى" منتخب طاجيكستان غدا في ربع نهائي البطولة.

وتلقى جعيدي (22 عاما) خلال الأيام الماضية عدة عروض، منها فريق في الدوري الإيراني، وآخر من دوري الدرجة الأولى السعودي، وعدة عروض من أندية قطرية.

ويعد جعيدي أحد حراس المرمى المميزين في الدوري المحلي، حيث نشأ وترعرع في صفوف شباب الأردن بجميع فئاته العمرية وصولا للفريق الأول، ويذود عن مرمى "أسود غمدان" منذ أكثر من موسم.

كما سيشارك جعيدي مع المنتخب الوطني تحت 23 عاما المشارك ببطولة كأس آسيا خلال شهر نيسان (أبريل) المقبل في قطر، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية.

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