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6 ميداليات لمنتخب التايكواندو في بطولة كأس العرب

2/1/2024 2:31:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن الخطيب
عمان - حقق المنتخب الوطني للتايكواندو اليوم 6 ميداليات ملونة في بطولة كأس العرب الرابعة (عيار نجمة) التي اقيمت في مدينة الفجيرة الاماراتيه.
واحرز المنتخب 3 ميداليات ذهبية وفضيتين وبرونزية وجاءت الميداليات الذهبية عن طريق الأبطال زيد الحلواني (وزن تحت 68 كغم)، وراما أبو الرب (وزن تحت 73 كغم)، وليث الرواشدة (وزن تحت 58) ، فيما جاءت الميداليتين الفضيتين عن طريق البطلين صالح الشرباني وزن تحت 80 كغم)، وفهد عمار (وزن تحت 87)، ونالت الميدالية البرونزية نتالي الحميدي (وزن تحت 63 كغم).
وخرج من البطولة محمود الطرايرة (وزن تحت 58 كغم)، ولم يشارك في البطولة كل من جوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم)، وزيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم).
واقتصرت مشاركة المنتخب الوطني على يوم واحد من أيام البطولة في فئة الكبار.
من ناحية أخرى يستعد المنتخب الوطني لخوض منافسات بطولة الفجيرة الدولية الـ 11 (عيار نجمتين) والتي تنطلق منافساتها الأسبوع المقبل ويشارك فيها أكثر من 2000 لاعبا ولاعبة من كافة أنحاء العالم.

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