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سلة الفحيص تصل الشارقة تأهبا للمشاركة بدورة الألعاب العربية

2/1/2024 2:31:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري وصلت بعثة نادي شباب الفحيص، مساء الخميس، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، تأهبا لخوض منافسات كرة السلة في النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، والتي تحتضنها إمارة الشارقة خلال الفترة من 2 إلى 12 شباط (فبراير) الحالي.
وينتظر أن تعقد الجهة المنظمة، اجتماعا فنيا صباح يوم غد الجمعة بحضور ممثلي الأندية المشاركة، وذلك لمناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بالبطولة.
ويرأس بعثة شباب الفحيص رئيس النادي أيمن سماوي، إلى جانب الأعضاء، عيسى السلمان وقتيبة عتاوي وأيمن مفيد، والمدير الفني نايف عصفور ومساعده محمد اتكيدك والمعالج أنس الجراجرة والحكمة إلهام خزنة والزميل خالد العميري موفدا إعلاميا، إلى جانب 12 لاعبة، وهن: تالا شحاتيت، ماسة النوباني، زاره النجار، ذكرى شحادة، جوانا حداد، زينة القراعين ليليانا أبو جبارة، رشا عبده، فرح الشياب والمحترفات الأميركيتان نتاشا كلاود وكريستين بيل، والكونغولية تابييتثا موغنزا. كما تضم البعثة اللاعبات الناشئات، حور القراعين وجوليا أبو عيد ودانيا منصور.
ويتنافس "حامل اللقب" شباب الفحيص على اللقب مع فرق، الشارقة الرياضي للمرأة الإماراتي والعاصمة السعودي والأهلي البحريني والفتاة الرياضي الكويتي وغاز الشمال الرياضي العراقي والثورة السوري.

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