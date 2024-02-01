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إيران راضية عن التزام اللاعبين.. وقمة نارية بين كوريا الجنوبية وأستراليا

2/1/2024 2:31:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الدوحة - أشاد أمير قالينوي مدرب منتخب إيران بالتزام اللاعبين وتركيزهم عقب الفوز على سورية بفارق ركلات الترجيح 5-3، بعد تعادل الفريقين 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي أول من أمس على ستاد عبدالله بن خليفة في الدوحة، ضمن دور الـ16 في كأس آسيا 2023 لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.
وتقدم المنتخب الإيراني عبر هدف مهدي طارمي في الدقيقة 34 عبر ضربة جزاء، قبل أن يدرك منتخب سورية التعادل في الشوط الثاني عن طريق عمر خريبين (64 من ضربة جزاء).
وفي ركلات الترجيح سجل منتخب إيران خمس ركلات بنجاح، في حين أحرز المنتخب السوري ثلاثة أهداف من أربع ركلات.
وأكمل منتخب إيران المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد المهاجم طارمي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، نتيجة حصوله على الإنذار الثاني.
ويلتقي منتخب إيران في الدور ربع النهائي يوم غد، مع منتخب اليابان الذي تغلب على البحرين 3-1 أول من أمس أيضا.
وقال قالينوي بعد انتهاء اللقاء: "نحن بكل تأكيد سعداء لأننا تمكنا من حسم التأهل للدور ربع النهائي من هذه البطولة، خصوصا بعد هذه المباراة الصعبة أمام المنتخب السوري الذي أظهر روحا قتالية عالية خلال اللقاء".
وأضاف: "أعتقد أننا كنا قادرين على تسجيل أكثر من هدف في هذا اللقاء، خصوصا بعد أن سنحت لنا العديد من الفرص الخطيرة على مدار شوطي المباراة، لكن غياب اللمسة الأخيرة أمام المرمى حال دون تحقيقنا ذلك".
وتابع: "أشكر اللاعبين على مردودهم المميز في هذا اللقاء خصوصا بعد تعرضنا لحالة طرد وخلال الشوطين الإضافيين، حيث بقي اللاعبون ملتزمون بأدوارهم على أكمل وجه تحديداً من الناحية الدفاعية، وهو ما ساعدنا في الحافظ على شباكنا، كما أشكرهم على ثقتهم الكبيرة وتركيزهم الكبير خلال ركلات الترجيح".
وأكمل: "تنتظرنا الآن مواجهة صعبة في الدور المقبل أمام المنتخب الياباني، لذلك علينا مراجعة أنفسنا ومحاولة معالجة الأخطاء وأن نكون أكثر تركيزاً أمام المرمى واستغلال كل الفرص التي تتاح لنا خاصة أننا سنواجه خصماً قوياً للغاية في المباراة المقبلة".
أما هيكتور كوبر مدرب منتخب سورية، فصرح: "بشكل عام أنا راض عن أداء اللاعبين وتضحيتهم الكبيرة خلال المباراة أمام إيران، ولكنني غير سعيد بالنتيجة، فقد كنت أتمنى أن نتمكن من تحقيق الفوز والعبور للدور التالي".
وواصل: "لم نتمكن من استغلال النقص العددي في صفوف المنتخب الإيراني، خصوصا خلال الشوطين الإضافيين لأنه أغلق مناطقه الدفاعية بشكل مُحكم مما صعب علينا المهمة في عملية صنع الفرص والوصول إلى المرمى".
وزاد: "في الحقيقة أنا فخور بما قدمه المنتخب السوري أمام منتخب إيران الصلب والقوي والذي يعتبر من أقوى المنتخبات في القارة الآسيوية. نحن في طور بناء منتخب للمستقبل، اللاعبون قدموا كل شيء ولا أطلب منهم أكثر من ذلك، وفي نهاية المطاف خرجنا من هذه البطولة بفارق ركلات الترجيح".
وختم: "رسالتي إلى الجماهير السورية التي أشكرها على دعمها الكبير للاعبين، أن عليكم البقاء خلف منتخب بلادكم، خصوصا أن هناك لاعبين مميزين وهم قادرون على تحقيق نتائج مميزة في المستقبل".
إلى ذلك، تشهد منافسات الدور ربع النهائي مساء اليوم، مواجهة نارية بين كوريا الجنوبية وأستراليا على ستاد الجنوب.
وتخطت كوريا الجنوبية مع نجم توتنهام الإنجليزي سون هيون-مين عقبة كبيرة في ثمن النهائي بفوزها الدراماتيكي على السعودية بركلات الترجيح بعد ان أدركت التعادل 1-1 في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع، في مباراة لم تقدم فيها الشيء الكثير باستثناء ربع الساعة الأخير بعد انهيار قوى لاعبي المنتخب السعودي.
وحتى الآن، لم تقدم كوريا الجنوبية عروضا جيدة في البطولة بدليل اقتناصها تعادلا صعبا من المنتخب الوطني 2-2 أيضا في دور المجموعات في الرمق الأخير، كما سقطت في فخ التعادل مع ماليزيا الضعيفة 3-3.
كما أن الفريق يعاني من الناحية الدفاعية حيث دخل مرماه 7 أهداف في 4 مباريات.
وتطرق مدرب كوريا الجنوبية الألماني يورجن كلينسمان، إلى خوض فريقه مباراته في ربع النهائي بعد ثلاثة أيام فقط من مواجهة السعودية وخوض الوقت الإضافي في حين، تخطت أستراليا منافستها أندونيسيا برباعية نظيفة قبل ذلك بـ48 ساعة.
وعلق كلينسمان على هذا الأمر بقوله: "هذا هو سبب رغبتنا في تصدر المجموعة. هكذا هو الجدول وعلينا أن نتعايش مع هذا الأمر. أعتقد أن هذا الفوز سيعطي دفعا معنويا هائلا. لدي مجموعة تريد أن تبذل قصارى جهدها من أجل البلاد".
وأضاف: "بطولة صعبة للغاية وأنا أتعلم الكثير منها على الصعيد الشخصي. أؤمن بلاعبي فريقي، نملك فريقا قويا وسنحاول الذهاب حتى النهاية. مر وقت طويل لم يحرز فيه المنتخب الكوري اللقب القاري".
بدورها، قدمت أستراليا عروضا عادية خلال البطولة لكنها أظهرت صلابة دفاعية، حيث دخل مرماها هدفا وحيدا في 4 مباريات.
ولا تملك أستراليا نجوما في صفوفها وتعول على مهارات مارتن بويل الذي سجل هدفين في البطولة حتى الآن، وعلى مدافع ليستر سيتي هاري سوتار الذي يتمتع ببنية جسدية هائلة (1.98 م).
على صعيد متصل، حظيت كأس آسيا 2023، بتغطية تلفزيونية شاملة خلال مباريات دور المجموعات، مع قيام ما يقارب 60 شريكاً إعلامياً بنقل مباريات البطولة وأكثر من 120 قناة تلفزيونية بتوفير تغطية على امتداد أرجاء العالم، لأهم بطولات قارة آسيا التي تشهد مشاركة 24 منتخبا وطنيا.
ونجحت هذه النسخة بالفعل لغاية الآن في تأكيد موقعها كأكثر نسخ كأس آسيا انتشارا، مع عرض مبارياتها في أكثر من 160 دولة وإقليما، كما شهدت النسخة الثامنة عشرة من كأس آسيا عرض مباريات دور المجموعات للمرة الأولى في أسواق خارج قارة آسيا، ومن ضمنها الولايات المتحدة وأوروبا وأميركا الجنوبية وأفريقيا.
وارتفع عدد المشاهدين في الأسواق التي يمكن قياس عدد المشاهدين داخلها، مع ارتفاع المجموع التراكمي لتصنيفات المشاهدة التلفزيونية بنسبة 14 % مقارنة بدور المجموعات في النسخة الماضية العام 2019، وساهم في ذلك عرض المباريات على قنوات مفتوحة في العديد من الدول المشاركة.
وكانت فيتنام واحدة من أفضل الأسواق أداء، مع تسجيل أكثر من 200 مليون مشاهدة خلال عرض مباريات دور المجموعات عبر قنوات VTV5 وقنوات محلية أخرى، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 84 % مقارنة بأرقم الحضور التلفزيوني خلال دور المجموعات من نسخة العام 2019.
في المقابل ساهمت التغطية المكثفة لقنوات tvN المختلفة في كوريا الجنوبية، بتحقيق زيادة 51 % مقارنة بدور المجموعات في النسخة الماضية العام 2019، مع تسجيل 65 مليون مشاهدة تلفزيونية لمتابعة مباريات منتخب كوريا الجنوبية.
مع عودة إندونيسيا إلى منافسات كأس آسيا للمرة الأولى منذ العام 2007، ونجاح فريقها في التأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه، فقد تم استقطاب أكثر من 154 مليون مشاهدة عبر قنوات RCTI والعديد من القنوات المحلية.
مع تواصل تجميع المعلومات الخاصة بالمتابعة التلفزيونية لمباريات دور المجموعات في الأسواق الرئيسية، فإن هذه البيانات تؤكد القيمة الكبيرة التي تسجلها البطولة والأثر الواضح الذي تحقق على صعيد الانتشار العالمي. وقد سجل نموا هائلا في متابعة القنوات الرقمية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث سجل الحساب الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر "اليوتيوب" ارتفاع أرقام مشاهدة ملخصات المباريات في دور المجموعات، بنسبة 120 % مقارنة بكامل مباريات نسخة العام 2019.
وقال داتوك سري ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "الأرقام الأولية المميزة لمعدلات المشاهدة التلفزيونية تؤكد الطلب المتزايد على كرة القدم الآسيوية، وهو يعكس القيمة ذات المستوى العالمي للمنصة التي تقدمها كأس آسيا 2023، أمام اللاعبين والفرق والجماهير المتحمسة".
وأضاف: "إضافة إلى الوصول العالمي للمشاهدين الذي تحقق لغاية الآن، فإننا نتطلع إلى العمل عن قرب مع شركائنا الإعلاميين وشركاء البث التلفزيوني، حيث نسعى إلى الارتقاء بمستوى التغطية التلفزيونية، والتفاعل مع مئات الملايين من جماهير كرة القدم الآسيوية بشكل غير مسبوق". -(وكالات)

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