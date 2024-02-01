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فتحي: النشامى قادرون على تحقيق الإنجاز.. واستمتعت برحلتي مع المنتخب الوطني

2/1/2024 2:31:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان - أكد مدافع المنتخب الوطني والوحدات السابق والمدرب الحالي باسم فتحي، أن "النشامى" يرفعون الهامة، مشيدا بالأداء والروح والانضباط التكتيكي، بعد تجاوز عقبة العراق في دور الـ16 من كأس آسيا 2023 لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.
وسرد فتحي ذكرياته الكروية لـ"الغد"، بعد أن تشرف بالدفاع عن ألوان قميص المنتخب الوطني لمدة 12 عاما.
وقال فتحي: "تشرفت بالدفاع عن ألوان المنتخب الوطني الأول "النشامى" منذ العام 2003، وتم اختياري لتشكيلة النشامى من قبل الخبير العربي الراحل محمود الجوهري وأنا ابن 21 ربيعا".
وأضاف: "كان الجوهري إلى جانب خبرته الفنية، أب للجميع فيه من الحزم ما يستنفر طاقاتنا، ويشحن معنوياتنا، وتنقلت للعب بين مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر، وشاركت النشامى التصفيات المؤهلة إلى نهائيات آسيا بالصين 2004، إلا أن إصابتي بالغضروف، حالت دون مرافقته إلى الصين في الظهور التاريخي الأول بالنهائيات الآسيوية".
وعن أداء ونتائج المنتخب الوطني في نهائيات آسيا 2023 المقامة حاليا في قطر، رد فتحي: "قدم النشامى مستويات ومباريات كبيرة، ولعل أجملها أمام كوريا الجنوبية، وأعادوا للكرة الأردنية حضورها، لكن يبقى للبطولات المجمعة أسلوبها وتكتيكها وفكرها لدى المدير الفني الحسين عموتة، وهو ما انسحب على لقاء البحرين، وأكد لاعبو النشامى علو كعبهم وإصرارهم، بعد تجاوز العراق في مباراة التقلبات المجنونة، رغم أن مننتخب "أسود الرافدين" صعب المراس، ولكن روح وإصرار النشامى، والتفوق على أنفسهم في الوقت بدل الضائع طوع العناد العراقي، وأتوقع لللاعبين الذهاب إلى أبعد نقطة في المنافسات القارية، متمنيا لهم التوفيق أمام طاجيكستان وبلوغ دور الأربعة".
وعاد المدافع الشرس بشريط ذكرياته مع المنتخب الوطني، قائلا:": "تابعت النسخة الأولى من البيت، وقلبي مع "النشامى" الذين قدموا مستويات طيبة ولافتة، وكنت أمني النفس بأن أكون معهم لكتابة تاريخ جديد للكرة الأردنية، حيث جاءت نتائج الفريق مميزة، بالتعادل مع كوريا الجنوبية 0-0، والفوز على الكويت 2-0، والتعادل مع الإمارات 0-0، وقابلنا اليابان في دور ربع النهائي في مباراة العجب بعد التعادل بنتيجة 1-1، حين تقدمنا بهدف محمود شلباية، وعادلتنا اليابان واحتكمنا إلى ركلات الترجيح التي شهدت تقلبات مثيرة وانتهت بفوز اليابان 4-3 في حادثة المرمى الشهيرة، ووقتها ظفرت اليابان باللقب".
وتابع: "التحقت بعدها بكتيبة النشامى تحت قيادة الجوهري، وكان لنا صولات مشرفة عربيا وإقليميا في غرب آسيا، لكن لم يحالفنا الحظ في التأهل الثاني إلى نهائيات آسيا 2007، في الوقت الذي واصلنا فيه العمل بالشغف ذاته، ولقينا الدعم والتحفيز من رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد الكرة سمو الأمير علي بن الحسين، وعشنا التقلبات الفنية بعد إقالة فينجادا، حيث تسلم المهمة الفنية عدنان حمد، والذي كان قريبا منا كثيرا، ويعرف بطبيعية اللاعب الأردني، فعادت القفزات النوعية وسجلنا الظهور الثاني للكرة الأردينة في النهائيات القارية، عندما تأهلنا إلى نهائيات آسيا في قطر 2011".
وأردف قائلا: "شاركت زملائي نجوم المنتخب الوطني الحضور المميز للكرة الأردنية في نهائيات آسيا 2011، وغلفتنا كلمات الدعم والتحفيز من العائلة الهاشمية، وقدمنا مباراة كبيرة أمام اليابان المتوجة باللقب وقتها، وتقدمنا بهدف حسن عبدالفتاح، وكنا الأقرب للفوز قبل أن يحقق اليابانيون هدف التعادل، وتجاوزنا عقبة المنتخب السعودي الكبير بهدف بهاء عبدالرحمن، وتغلبنا على سورية بعد مباراة كبيرة بنتيجة 2-1، فوقفنا بالمركز الثاني في مجموعتنا النارية برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن المتصدر اليابان صاحبة الرصيد ذاته، وصدمنا بعقدة دور ربع النهائي من جديد عندما خسرنا أمام أوزبكستان 1-2، وزاد من غضبي عدم مشاركتي زملائي هذه المباراة بسبب تراكم الإنذارات".
وزاد فتحي: "يمكن القول إن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات البرازيل 2014، الأصعب والأحلى في الوقت ذاته، وتكمن صعوبتها بالمرور بمراحل معقدة في نظام آسيوي جديد، ولعل من أبرز تلك المراحل، المرحلة الثالثة التي وقفنا فيها بالمركز الثاني في مجموعتنا برصيد 12 نقطة خلف العراق 15 نقطة، بعد صدارتها لمرحلة طويلة، ومن ثم فزنا على العراق 2-0 ذهابا، وخسرنا 1-3 إيابا، وفزنا على الصين ذهابا بنتيجة 2-1، وخسرنا إيابا بنتيجة 1-3 وسجلت وقتها هدف المنتخب الوحيد، وفزنا ذهابا على سنغافورة 3-0 وإيابا 2-0، وخضنا مباريات الدور الحاسم في المجموعة القوية التي ضمت اليابان، أستراليا، عمان والعراق".
وأوضح فتحي: "في هذه التصفيات قدمت أجمل مبارياتي خصوصا أمام اليابان وأستراليا، وكنا بدأنا المشوار بالتعادل مع العراق 1-1 ذهابا، وخسرنا إيابا 0-1، ورغم خسارتنا الثقيلة أمام اليابان ذهابا 0-6، إلا أننا حققنا الأهم بالفوز إيابا في عمان 2-1، وأتبعناه بالفوز على أستراليا 2-0 إيابا في عمان، وخسرنا ذهابا بنتيجة 0-4، وكانت مباراتنا الفاصلة أمام عُمان، وأهلنا فوزنا بنتيجة بهدف وحيد أحرزه أحمد هايل إلى الملحق الآسيوي، بعد أن حللنا بالمركز الثالث برصيد 10 نقاط، وتصدرت اليابان المجموعة برصيد 17 نقطة، وحلت استراليا ثانيا برصيد 13 نقطة، وكل ذلك تحقق في حقبة عدنان حمد الذي تقدم باستقالته، بعد التأهل لملاقاة أوزبكستان في الملحق الآسيوي".
وتناول فتحي الحقبة الجديدة التي عاشها المنتخب الوطني تحت قيادة المدرب المصري حسام حسن، وقال: "تنقلنا إلى أسلوب المدرسة المصرية في فترة لا تقبل التقلبات، خصوصا بعدما اقتربنا خطوة مهمة من تحقيق الحلم المونديالي بالتأهل إلى البرازيل، وتمكنا من تجاوز عقبة أوزبكستان بفارق ركلات الترجيح، في مباراة الأعصاب 9-8، بعد التعادل ذهابا وإيابا 1-1، ووقفنا على بعد خطوة من تحقيق الحلم المونديالي، إلا أننا اصطدمنا بعقبة منتخب الأوروجواي العالمي ونجومه الكبار، فخسرنا في عمان 0-5، وتعادلنا بالأوروجواي بنتيجة 0-0، لينتهي الحلم الممتع بعد مشوار نعتبره "الأروع" لجيل كسر حاجز الرهبة أمام اليابان وأستراليا، ولي مباراة لا أنساها أمام إيران".
وأتم فتحي: "في ظل تلك القفزات النوعية والنتائج الباهرة للكرة الأردنية، حظينا باستقبال جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، بأكثر من مشهد، وكان دائم التحفيز والدعم، ولا ننسى وقفات ودعم رئيس الهيئة التنفيذية سمو الأمير علي بن الحسين، الذي كان يتابع تدريبات المنتخب الوطني، وحمل هم الكرة الأردنية وقدم لها الكثير، وتبوأ مناصب كروية رفيعة في الاتحاد الدولي عن قارة آسيا، وكرس وقته وجهدة وما يزال لخدمة وتطوير الكرة الأردنية، التي باتت بأمس الحاجة إلى دعم الحكومة، في الأزمات المالية للأندية، والتي سترمي بظلالها على المنتخبات الوطنية".
ويذكر أن المدافع فتحي، لعب لجميع فرق الفئات العمرية بنادي الوحدات منذ العام 1990، وانضم إلى فريق الكرة الأول العام 1999، وهو ابن 17 ربيعا، ليشارك النجوم، الدفاع عن ألوان الوحدات، ويحفر اسمه من ذهب على كؤوس وألقاب وحداتية، ولا سيما ألقاب الدوري، في المواسم 2004/2005 و2006/2007 و2007/2008 و2008/2009 و2010/2011 و2014/2015 و2013/2014 و2015/2016 و2017/2018 وهو الموسم الأخير الذي حمل فيه شارة القائد، وكأس الأردن في المواسم 2000 و2008/2009 و2009/2010 و2010\2011 و2013/2014، وساهم في رفع كأس الكؤوس الأعوام 2000 و2001 و2005 و2008 و2009 و2010 و2011 و2014 و2018، وكذلك درع اتحاد الكرة في الأعوام 2002 و2004 و2008 و2010 و2011 و2018.
وشارك فتحي رفاقه بالفريق الأخضر، إنجازي الرباعيتين التاريخيتين العامين 2008 و2010، فضلا عن رحلة تميز مع الفريق الوحداتي في البطولتين العربية والآسيوية، وترجل عن صهوة العطاء واعتزل "المستديرة" في العام 2019، واتجه إلى التدريب حيث تولى مهمة المدرب لفرق الفئات العمرية بالوحدات في السنوات الأخيرة.

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