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تقدم منتظر لغيث في التصنيف الدولي للكراتيه بعد برونزية الدوري العالمي

2/1/2024 2:31:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - يصدر خلال الأيام القليلة المقبلة، التصنيف العالمي للكراتيه الذي من المتوقع أن يتقدم فيه لاعب المنتخب الوطني عفيف غيث.
ووفقا للتصنيف الحالي، يتصدر محمد الجعفري المركز الأول لوزن تحت 84 كغم برصيد 5610 نقاط، ويأتي عبد الرحمن المصاطفة في المركز الثالث لوزن تحت 67 كغم برصيد 4575 نقطة، وفي الوزن ذاته، يحتل عفيف غيث المركز التاسع برصيد 2400 نقطة، والذي من المتوقع أن يتقدم في وزنه بعد نيله الميدالية البرونزية بالجولة الأولى من الدوري العالمي التي أقيمت مؤخرا في العاصمة الفرنسية باريس.
ويأتي عبد الله حماد بالمركز الثامن في التريب العام لوزن تحت 60 كغم برصيد 2880 نقطة، ويحتل حسن المصاروة المركز السابع في الترتيب العام لوزن تحت 75 كغم، برصيد 2700 نقطة.
وما يزال طريق لاعبي المنتخبات الوطنية في بدايته العام الحالي، ويستطيع اللاعبون تحسين مراكزهم في التصنيف العالمي، من خلال مشاركاتهم في الدوري العالمي للكراتيه، كما تقام بطولات عالمية مهمة في دول مصر والمغرب والإمارات وتركيا، إضافة إلى بطولات الدوري العالمي (ك 1)، وستعمل اللجنة المؤقتة لاتحاد الكراتيه، على تحديد البطولات التي سيشارك فيها المنتخب حسب ما يراه مناسبا ووفقا للفائدة العائدة على التصنيف الدولي.
وكان الاتحاد الدولي للكراتيه، أعلن عن تسجيل 7 لاعبين أردنيين، في الدوري العالمي الكراتيه 1 - للشباب، والذي تستضيفه إمارة الفجيرة الإماراتية بالفترة من 22 إلى 25 من شهر شباط (فبراير) الحالي، وهي المنافسات المؤهلة إلى الدورة الأولمبية للشباب "داكار 2026 (الخاصة بالفئات السنية بين 15 و18 عاماً).
والأردنيون المسجلون في البطولة هم: كريم أبو الهيجاء، جود الضروس، بتول إيراهيم، ليمار طوروسان، مايا طوروسان، نتالي طوروسان، وروح ياسين.
ويعد الدوري العالمي كراتيه 1، أبرز سلاسل الأحداث المتوقعة للعام الحالي، حيث يعزز مكانة الشباب في رياضة الكراتيه، وهي تضم جولات تقام في الفجيرة، ومدينة كورنا الإسبانية ومدينة بوركي الكرواتية ومدينة ميريدا المكسيكية ومدينة فينيسيا الإيطالية.
ويدرس اتحاد الكراتيه حاليا المشاركة في الدوري العالمي للشباب، الذي سيقام في إمارة الفجيرة بالفترة من 22 إلى 25 شباط (فبراير) الحالي، وفي الدوري العالمي (كراتيه 1 – سيري ايه)، الذي سيقام في مدينة لارنكا القبرصية، في الفترة من 16 إلى 18 من الشهر ذاته.
ووفقا لموقع الاتحاد الدولي، سجل للمشاركة في الدوري العالمي للشباب والناشيئن وتحت 21 عاما، 25 لاعبا من الأردن، عن طريق اتحاد اللعبة، وسيصار إلى اعتماد المشاركين لاحقا، كما سجل للمشاركة في الدوري العالمي (كراتيه 1 – سيري ايه) 16 لاعبا من الأردن، وسيحدد اتحاد اللعبة عدد المشاركين في البطولة لاحقا.
واللاعبون واللاعبات المشاركون والمشاركات في الدوري العالمي للشباب والناشئين وتحت 21 عاما هم: كريم أبو الهيجاء، قاسم العمري، عمر الدويك، سعد الجعفري، حاتم الحراسيس، ليال الجراح، جود الضروس، بتول إبراهيم، بلسم السعايدة، ويارا ناصر، بشرى نوفل، ليمار ومايا ونتالي طوروسيان، وروح ياسين، باسل عثمان، سرين النجار، معين النجار، أحمد السعود، محمد النجار، فارس العمري، عبد الرحمن حيمور، وليد قطامش، هاني رشيد، وأوس سيف.
واللاعبون واللاعبات المشاركون والمشاركات في الدوري العالمي (كراتيه 1 – سيري ايه) هم: أحمد أبو هزيم، زكي أبو قاعود، منى الديري، جود الضروس، بشر الفاعوري، أنس الكسواني، سيف بني فارس، لين حرقوص، نور الله ناصر، عبدالله وعبيدة كريك، يوسف نوفل، وسيم سلامة، أحمد شديد عمر شقرة، وأحمد صبيح.

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