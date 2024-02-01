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المنتخب النسوي يعسكر تحضيرا لبطولة غرب آسيا وينتظر القرعة الإثنين

2/1/2024 2:31:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان – ينتظر أن يبدأ المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم يوم الثاني عشر من شهر شباط (فبراير) الحالي، معسكرا في السعودية، في إطار تحضيراته الأخيرة للمشاركة في منافسات بطولة غرب آسيا الثامنة، والتي تقام خلال الفترة من 18 وحتى 28 من الشهر الحالي في السعودية.
ويضع اتحاد الكرة حاليا الرتوش الأخيرة على المعسكر، في انتظار تأكيده التفاصيل بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة، خصوصا وأن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة ماهر أبو هنطش، يعول على المعسكر والمباريات الودية، لزيادة الانسجام بين اللاعبات وخصوصا المحترفات بالخارج وهن: ملك شنك (الاتحاد السعودي)، روند كساب وآية المجالي (الأهلي السعودي)، لانا فراس ومي سويلم (الشباب السعودي)، ميساء جبارة (النصر السعودي)، بانة البيطار (جدة السعودي)، هيا خليل (التقدم السعودي)، زينة حازم (هيلز يونايتد الأسترالي)، وسارة أبو صباح (يونيون برلين الألماني)، من خلال اكتمال صفوف المنتخب، والوصول للتشكيلة المناسبة ورفع الحالتين البدنية والفنية واختيار طريقة وأسلوب اللعب.
وتمثل اللاعبات المحترفات بالخارج العمود الفقري لتشكيلة المنتخب، إضافة إلى عدد من اللاعبات المحليات اللواتي تألقن في مباريات دوري المحترفات للموسم الماضي، كما أن المنتخب يضم مجموعة من اللاعبات الشابات.
ويواصل المنتخب تدريباته المكثفة في عمان، بجرعات يومية تشتمل على الجانبين البدني والفني، حيث تضم قائمة المنتخب 32 لاعبة هن: شيرين الشلبي، جود الشنطي، ملك شنك، روند كساب، سيرين عبيدات، آية المجالي، رند أبو حسين، هيا خليل، علياء حسن، العنود إيهاب، ليان العجارمة، لانا فراس، نور زوقش، سلوى خليل، ريتال الشوبكي، نور المشايخ، ياسمين الأجرب، إيناس الجماعين، رزان الزاغة، زينة حازم، صوفيا حداد، مي سويلم، لين البطوش، لينا الصاحب، روزبهان فريج، تقى ايهاب، أنفال الصوفي، تالا البرغوثي، جنى العيساوي، بانة البيطار، سارة أبو صباح، وميساء جبارة، وينتظر أن يتم تقليص القائمة قبل السفر للسعودية.
ويترقب المنتخب يوم الإثنين المقبل، لمعرفة هوية منافسيه من خلال القرعة، إذ يتطلع المنتخب للاحتفاظ بلقب البطولة وتحقيق إنجاز جديد، وسط منافسة شديدة نظرا للتطور الذي أصاب المنتخبات المشاركة من الناحية الفنية، والاستعدادات والتحضيرات الواضحة، حيث أقامت المنتخبات معسكرات خارجية وخاضت العديد من المباريات الودية.
وسيتم سحب القرعة في مقر اتحاد غرب آسيا بعمان، بحضور ممثلي المنتخبات المشاركة في البطولة، وإشراف الأمين العام للاتحاد خليل السالم، وتشارك في منافسات البطولة إضافة إلى المنتخب الوطني، منتخبات السعودية، سورية، العراق، فلسطين، غوام، ولبنان. وسيتم تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين، يترأس الأولى المنتخب السعودي المضيف والمجموعة الثانية المنتخب النسوي بطل النسخة الماضية، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور نصف النهائي.
وأنجز اتحاد غرب آسيا بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، الترتيبات الخاصة بإقامة البطولة إداريا وفنيا، وتحديد مواعيد وصول المنتخبات، ويسعى كلا الاتحادين إلى إقامة نسخة مميزة من البطولة، في ظل الاهتمام الكبير بالكرة النسوية من الجانب السعودي في السنوات الماضية.
ويتطلع المنتخب إلى الاحتفاظ بلقب البطولة وتحقيق إنجاز جديد، وسط منافسة شديدة نظرا للتطور الذي أصاب المنتخبات المشاركة من الناحية الفنية، حيث يحتاج منتخب النشميات إلى جهد مضاعف في البحث عن التتويج بلقب البطولة، التي يحمل فيها الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب، حيث توج بخمسة ألقاب من أصل 7، منها ثلاثة ألقاب على التوالي وأضاف المنتخب الوطني اللقب الخامس في آخر نسخة، بعد أن توج ببطولة النسخة السادسة في البحرين العام 2019، والخامسة في الأردن العام 2014، والثانية في الأردن العام 2007، والنسخة الأولى في الأردن أيضا خلال العام 2005، فيما توج المنتخب الإماراتي بنسختي العامين 2010 و2011 اللتين أقيمتا في الإمارات.

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