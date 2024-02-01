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الإحصائيات الجيدة لـالنشامى ترفع سقف طموحات الجماهير الأردنية

2/1/2024 2:31:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس الدوحة - جعلت الأرقام المميزة والنتائج الإيجابية للمنتخب الوطني لكرة القدم في بطولة كأس آسيا (قطر 2023)، الجماهير أمام مطالبات بسقف عال من أجل تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق للكرة الأردنية، والطريق يبدأ من خلال مقابلة طاجيكستان عند الساعة الثانية والنصف من مساء اليوم على ستاد أحمد بن علي.
وأصبح المنتخب على بعد خطوة واحدة من أجل الوصول لدور نصف النهائي، والذي لم يسبق له أن بلغه في 4 مشاركات سابقة، ليقف أمام فرصة ثمينة في تحقيق الهدف المعلن قبل انطلاقة البطولة، بالتواجد بين المنتخبات الكبار في القارة.
ويعد المنتخب الوطني ثالث أقوى خط هجوم في البطولة إلى جانب كوريا الجنوبية، بعد تسجيله 9 أهداف في 4 مباريات، حيث إنه ومن خلال المشاركات الماضية سجل 17 هدفا فقط في 15 مباراة سابقة، وهو ما جعل المنتخب مرعبا للمنافسين على الصعيد الهجومي.
وتواجد المهاجم يزن النعيمات في تشكيلة الدور ثمن النهائي بحسب اختيارات الاتحاد الآسيوي، ليحضر للمرة الثانية بتشكيلة الأفضل بعد تواجده في الجولة الثانية عقب تعادل المنتخب الوطني مع كوريا الجنوبية.
كما سجل للمنتخب 5 لاعبين مختلفين، حيث سجل كل من: يزن النعيمات، محمود مرضي وموسى التعمري هدفين، إلى جانب هدف وحيد لكل من: نزار الرشدان ويزن العرب وهدف عكسي، في مشهد يحدث للمرة الأولى في تاريخ المنتخب الوطني خلال بطولة واحدة.
وتعد هذه البطولة الأولى في تاريخ المنتخب التي ينجح من خلالها بتخطي الدور الثاني، حيث إن المشاركات السابقة كانت تتوقف بها مسيرة المنتخب في الدور الثاني، سواء عندما كانت المشاركة تقتصر على 16 فريقا، أو بالنظام الحالي في ظل تواجد 24 فريقا.
ودفعت الإحصائيات الشارع الرياضي إلى التفكير بتحقيق اللقب والوقوف على منصات التتويج، أو بلوغ المشهد النهائي على الأقل، حيث أشاد الجميع بمستوى“النشامى” وقدرتهم على التعامل مع الظروف الصعبة كافة، في أي توقيت كان خلال دقائق المباراة.
ويؤكد مشجع المنتخب الوطني مهند الخوالدة، والمتواجد في الدوحة لمؤازرة“النشامى” في المهمة الآسيوية، أن ما فعله المنتخب لحد اللحظة يجعله فخورا بمنتخب بلاده، نظرا لتقدمه في البطولة بعكس التوقعات التي كانت لا ترشحه للوصول إلى هذا الدور.
ويبين الخوالدة لـ”الغد”، أن الأداء المميز جاء نتيجة تضافر الجهود بين الجهاز الفني واللاعبين، متمنيا بأن تكون مباراة طاجيكستان الطريق نحو تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق، وأن آمال جميع المشجعين الأردنيين المتواجدين في قطر الوصول للنهائي.
ومن جهته، يثمن المشجع زيد الهيب، المستوى البطولي الذي ظهر عليه المنتخب في جميع المباريات، وتحديدا أمام المنتخب العراقي، والتي رشحت المنتخب لاحقا للمضي بعيدا في البطولة، مؤكدا أن الجماهير أصبحت أكثر تفاؤلا بعد الانتصار الماضي.
ويوضح الهيب، أن مواجهة طاجيكستان على الورق تبدو سهلة، إلا أن المنافس أظهر حضوره الطيب في الأدوار الماضية بالبطولة، متمنيا من اللاعبين بأن يفكروا فقط في مباراة اليوم، والتركيز لاحقا على المنافس في الدور المقبل.
وأضاف:“عادة ما يتميز اللاعب الأردني بالروح التي تقلص الفوارق الفنية بينه وبين أي منتخب آخر يتقدم عليه بالتاريخ والتصنيف، وهو ما حدث في مباراة العراق، ونتمنى استمراره في الأدوار المقبلة بعد تخطي منتخب طاجيكستان، والتتويج باللقب”.
ويرى الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي مبارك الخوالدة، أن اللاعبين أمام فرصة تاريخية جديدة لهم بإعادة الثقة للمنتخب الوطني من جديد، بعد فقدانها في السنوات الماضية، وحفر اسمهم بسجلات التاريخ، إلى جانب تسويق أنفسهم بصورة مميزة، واللعب بقدرة عالية مع أندية عربية متقدمة أو عالمية.

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