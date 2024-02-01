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النشامى يتسلح بالتاريخ والمعنويات العالية لبلوغ المربع الذهبي بكأس آسيا

2/1/2024 2:31:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس الدوحة- يتسلح المنتخب الوطني لكرة القدم بالمعنويات العالية والتاريخ المميز أمام منتخب طاجيكستان في المواجهات الرسمية، قبل مواجهتهما المصيرية والمرتقبة عند الساعة الثانية والنصف من مساء اليوم على ستاد أحمد بن علي المونديالي، في ربع نهائي كأس آسيا (قطر 2023).
ويبحث“النشامى” عن تحقيق إنجاز تاريخي في مسيرته ببلوغ المربع الذهبي للبطولة الآسيوية، من خلال تخطي عقبة نظيره الطاجيكي، والتقدم أكثر للأمام في المحفل القاري الذي يمتد حتى العاشر من شهر شباط (فبراير) الحالي.
وكان المنتخب الوطني، تواجد في ربع النهائي في مناسبتين العامين 2004 و2011، إلا أنه لم يتخط هذا الدور من قبل، ما يضع الجيل الحالي أمام فرصة تاريخية لتسطير اسمهم في سجلات التاريخ، بحثا عن إنجاز أفضل لاحقا.
ونجح المنتخب الوطني في فرض أفضليته على منتخب طاجيكستان في المباريات الرسمية، من خلال 3 مواجهات سابقة، إذ فاز في مناسبتين وتعادل في واحدة، حيث كان اللقاء الأول بين الفريقين في العام 2015 ضمن تصفيات كأس العالم في طاجيكستان، وانتهى بفوز“النشامى” بثلاثة أهداف مقابل هدف، والثاني في العام ذاته بعمان، وحقق المنتخب الوطني الفوز بثلاثية نظيفة، فيما انتهى اللقاء الرسمي الأخير بينهما بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله العام الماضي، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.
ويحمل المنتخب الوطني آمال العرب في البطولة، بعد تبقيه إلى جانب أصحاب الضيافة المنتخب القطري، عقب وداع جميع المنتخبات من الدور الأول والثاني، إذ خرجت لبنان وسلطنة عمان من دور المجموعات، فيما ودعت منتخبات السعودية، سورية، البحرين، الإمارات، فلسطين والعراق من دور ثمن النهائي.
وبدأ المنتخب مشواره في المسابقة الحالية بالفوز على ماليزيا برباعية نظيفة، قبل أن يتعادل في الجولة الثانية أمام كوريا الجنوبية بهدفين لمثلهما، فيما خسر بمباراته الأخيرة بالدور الأول بهدف نظيف، لينتقل للدور ثمن النهائي، ويحقق الفوز للمرة الأولى في الأدوار الإقصائية، والذي جاء على المنتخب العراقي بثلاثة أهداف لهدفين.
وتسبب السيناريو الدراماتيكي في مسيرة المنتخب، من خلال قلب الطاولة على نظيره العراقي في الوقت القاتل، برفع سقف الطموحات لدى كتيبة المدرب المغربي الحسين عموتة، بقدرتهم على المضي بعيدا في المسابقة، ما جعل المنتخب مطالبا بتقديم المزيد بدءا من مواجهة طاجيكستان.
ويحافظ المنتخب من مباراة إلى أخرى على الأسماء في مختلف الخطوط، بعد وصول الانسجام بين عناصر المنظومة لمرحلة متطورة، حيث أبدى المنتخب حضوره المميز في النواحي كافة، إلى جانب قدرته على تسجيل الأهداف في مختلف الأوقات ومن لاعبين متعددين.
وساهم تطور مستوى المدافعين عبد الله نصيب“ديارا” ويزن العرب إلى جانب سالم العجالين، في منح الثقة للحارس يزيد أبو ليلى، والذي أظهر أنه قادر على سد الفراغ الذي خلفه مركز حراسة المرمى في الفترات الماضية، عقب اعتزال الحارس الدولي السابق عامر شفيع.
وشهد تدريب المنتخب الوطني الأخير أمس على ملعب العقلة تحضيرا لمواجهة طاجيكستان، تدريبات فردية لنجم المنتخب موسى التعمري، بمعاناته من شد عضلي في منطقة الفخد، وانتظار تقرير الجهاز الطبي في الحالة لمعرفة مدى إمكانية مشاركته في مباراة اليوم، وترشيحات بمشاركته أساسيا في اللقاء.
وتضم قائمة المنتخب بالبطولة 25 لاعبا بعد استبعاد حمزة الدردور، وهم: يزيد أبو ليلى، عبد الله الفاخوري، أحمد جعيدي، عبد الله نصيب“ديارا”، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، أنس العوضات، محمد أبو زريق“شرارة”، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش“صيصا”، صالح راتب ويزن النعيمات.
ويعاني المنتخب من غياب لاعب خط الوسط نزار الرشدان بسبب تراكم البطاقات الصفراء، فيما سيرتدي في اللقاء الطقم الأحمر، والذي ارتداه في مناسبتين بالبطولة الحالية، وفاز به على ماليزيا والعراق، على أن يرتدي المنافس الطقم الأبيض.
وينتظر المنتخب الوطني مبلغ مليون دولار في حال بلوغه دور نصف النهائي، بحسب الجوائز المالية المعلن عنها مسبقا من قبل الاتحاد الآسيوي، حيث يحصل كل فريق يصل للمربع الذهبي على هذا المبلغ، فيما تكتفي بقية الفرق المشاركة بالحصول على 200 ألف دولار، على أن يحصل البطل لاحقا على مبلغ 5 ملايين دولار، والوصيف 3 ملايين دولار.
وتنحصر خيارات عموتة في القائمة الأساسية من خلال حضور كل من: يزيد أبو ليلى، عبد الله نصيب“ديارا”، يزن العرب، سالم العجالين، إحسان حداد، رجائي عايد، فادي عوض، محمود مرضي، موسى التعمري، علي علوان ويزن النعيمات.
وعلى الطرف الآخر، يحلم منتخب طاجيكستان في مواصلة الإنجاز الذي حققه في المشاركة الحالية، بعد أن بلغ الدور ربع النهائي في مشاركته التاريخية الأولى، ليثبت أنه“الحصان الأسود” في البطولة، بعد عروض جيدة في جميع المباريات، تكللت مؤخرا بإبعاد الإمارات عن البطولة بفارق الركلات الترجيحية.
ومن المتوقع أن يدفع المدرب بتشكيلة مكونة من: رستم يتيموف، زوير جورابايف، مانوتشير سافاروف، وحدت حنونوف، أكثم نازاروف، إحسان بانشانبي، شيرفوني ماباتشويف، أليشير شوكوروف، بارفيزجون عمرباييف وشهروم سامييف.
ويحتل المنتخب الوطني على سلم التصنيف العالمي المرتبة 87 و13 آسيويا، بحسب التصنيف الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة“فيفا”، فيما يتبوأ منتخب طاجيكستان المركز 106 عالميا و19 على الصعيد القاري.
المؤتمر الصحفي
وبدوره، أشار المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، إلى أن الفريق تنتظره مواجهة صعبة أمام نظيره الطاجيكي اليوم، نظرا لأن المنافس يتمتع بالسرعة والقوة، وأن وصوله لهذه المرحلة يعني أنه منتخب غير سهل.
وبين عموتة في حديثه بالمؤتمر الصحفي أمس، أن الهدف يتمثل في تخطي حاجز دور الثمانية للمرة الأولى في مسيرة الكرة الأردنية، موضحا أن المنتخب مطالب بالتركيز في ظل المعنويات المرتفعة بين صفوف الفريق.
وتابع:“سبق وأن واجهنا المنتخب الطاجيكي في التصفيات المونديالية على أرضه، وتعادلنا بهدف لمثله، وكانت المباراة صعبة علينا، ورصدنا المنتخب المنافس وأبرز عناصره من خلال مبارياته في البطولة الحالية، وعلينا تجاوز بعض المعيقات التي نمر بها قبل المواجهة الحاسمة، ولن تكون المباراة كسابقاتها”.
وشدد عموتة على ضرورة مواصلة التركيز وعدم إغفال التفاصيل الصغيرة التي تساهم في تحقيق الهدف المنشود في النهاية، مؤكدا أن العمل على تحسين الواجبات الهجومية والدفاعية أمر يضعه الجهاز الفني في حساباته قبل كل مواجهة.
وأضاف:“تواجد سمو الأمير علي بن الحسين في تدريبات المنتخب بشكل يومي أمر مميز، ويمنح اللاعبين الثقة، ووصلنا لمرحلة مهمة من التكاتف في المنظومة، ونأمل بأن نمثل أنفسنا والمنتخب بصورة عامة، لأن المسؤولية كبيرة من أجل أن ندافع عن حظوظ العرب بالبطولة”.
وأوضح عموتة، أن اللاعب نور الدين الروابدة يتحضر للمواجهة، وأبدى حماسه للمشاركة والمساهمة في تحقيق إنجاز مع المنتخب، متمنيا بأن يكون حاضرا في لقاء اليوم في ظل غياب اللاعب نزار الرشدان بسبب الإيقاف.
واستطرد:“لا شك بأن الوقت غير مناسب من أجل تردد أخبار لبعض اللاعبين بالتعاقد مع أندية في الفترة الحالية، إلا أن اللاعب يزن العرب اضطر للتوقيع مع نادي معيذر بسبب عدم تبقي سوى يوم واحد من أجل الانتقال للتسجيل في صفوفه، والسبب في تفاوض بعض اللاعبين مع أندية هو الظروف الصعبة للاعبين في الدوري المحلي بسبب عدم تحصيل مستحقاتهم المالية من جهة، وغيابهم عن المشاركة بشكل أساسي من جهة أخرى”.
وبدوره، أكد لاعب المنتخب الوطني يزن العرب، أن المباراة صعبة أمام منتخب منظم تكتيكيا ويلعب بطريقة جماعية مميزة، إضافة إلى امتلاكهم الشراسة في اللعب، معولا في طموحه ببلوغ المربع الذهبي على دعم جماهير المنتخب الوطني، وعلى التركيز الذهني من قبل اللاعبين.
ولفت العرب إلى أن تواجد سمو الأمير علي مع المنتخب، يمنح اللاعبين دافعا معنويا من أجل تقديم أفضل ما لديهم، مؤكدا أن بقاء المنتخب الوطني ونظيره القطري ممثلين عن العرب في كأس آسيا، أمر يضع حملا أكبر على عاتق اللاعبين لتقديم كل ما لديهم لإسعاد الجماهير الأردنية والعربية.
ومن جهته أشار المدرب الكرواتي لمنتخب طاجيكستان بيتر سيجرت، إلى أن الحظوظ متساوية بين الفريقين في بلوغ الدور المقبل، ومشيدا في الوقت ذاته بالإمكانيات التي يتمتع بها لاعبو المنتخب الوطني.
وأكد سيجرت، أن وصول فريقه لربع النهائي إنجاز بحد ذاته، إلا أن فريقه جاهز لخوض المواجهة متسحلا بالجاهزية الفنية والبدنية، موضحا أنه سيبذل قصارى جهده في سبيل تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير.

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