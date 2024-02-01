ملايين الأغاني الشهيرة قد تختفي من تيك توك.. لهذا السبب



وقالت صحيفة "الغارديان " الثلاثاء إنه "من المقرر أن تنتهي اتفاقية "يونيفرسال ميوزيك غروب" مع تيك توك، خلال 24 ساعة بعد فشل الشركتين في التوصل إلى اتفاق بشأن قضايا من بينها تعويض الفنانين والذكاء الاصطناعي، مما يعني أن الكثير من الأغاني الأكثر شعبية في العالم سيتم إزالتها من التطبيق".



وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية إلى أن الخلاف قد يؤدي بالفعل إلى اختفاء "ملايين" الأغاني من تيك توك في حال انهيار المحادثات.



ونشرت شركة يونيفرسال مقالا على موقعها الثلاثاء بعنوان "خطاب مفتوح لمجتمع الفنانين وكتاب الأغاني.. لماذا يجب علينا أن نقول إنه نفد الوقت مع تيك تيوك".



وفي الخطاب، اتهمت أكبر شركة موسيقى في العالم تطبيق تيك توك بمحاولة "التنمر" و"التخويف" من أجل "القبول بصفقة أقل قيمة من الصفقة السابقة، وأقل بكثير من القيمة السوقية العادلة"، بحسب "يونيفرسال".



وقالت الشركة إن تطبيق تيك توك يمثل "حوالي واحد في المئة فقط من إجمالي إيراداتنا"، معتبرة أن ذلك "دليلا على مدى ضآلة التعويض للفنانين وكتاب الأغاني، وذلك على الرغم من قاعدة المستخدمين الضخمة والمتنامية للتطبيق، والارتفاع السريع في إيرادات الإعلانات وزيادة الاعتماد على المحتوى القائم على الموسيقى".



واتهمت الشركة تيك توك بإغراق المنصة بتسجيلات يتم إنشاؤها عن طريق الذكاء الاصطناعي، بدلا من الفنانين الحقيقيين.



ويسمح تطبيق تيك توك المملوك لشركة "بايت دانس" الصينية للمستخدمين بإنشاء مقاطع فيديو قصيرة، يتم تسجيل معظمها بالموسيقى التصويرية مع مؤثرات وموسيقى مرخصة.



وفي ردها على الخطاب، قالت شركة "بايت دانس"، إن "يونيفرسال وضعت جشعها فوق مصالح فنانيها وكتاب الأغاني"، متهمة إياها بالكذب.



ولدى تيك توك اتفاقيات مماثلة مع شركات موسيقية أخرى مثل "وارنر ميوزيك" و"سوني".



وفي المقابل، فإن "يونيفرسال" هي شركة الموسيقى الوحيدة التي تمتلك تسعة ألبومات من أفضل 10 ألبومات في قائمة "بيلبورد" لأفضل 200 ألبوم موسيقي.



وأكد متحدث باسم "يونيفرسال" لرويترز أنه إذا فشلت الشركة في التوصل إلى اتفاق مع تيك توك، فإنه سيتم إزالة جميع أغانيها من التطبيق، الأربعاء.