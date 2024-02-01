ماذا تأكل العائلة الأطول عمرا يوميا؟

MENAFN - Alghad Newspaper)وهو ما فعله مؤلف الكتب الأكثر مبيعا، دان بيوتنر، الذي سلط الضوء على عائلة ميليس في جزيرة سردينيا الإيطالية، التي تحمل رقما قياسيا عالميا لطول العمر.ودخلت العائلة موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وذلك لأعلى عمر مشترك لتسعة أشقاء على قيد الحياة، عام 2012.



وبلغ "العمر الجماعي" للأشقاء التسعة 861 سنة، بمتوسط يتجاوز 95 عاما.



وفي منشور له على إنستغرام، شارك بيوتنر الوجبة التي تتناولها العائلة الأطول عمرا في العالم يوميا، علما بأن "الأخ الأكبر يبلغ من العمر 109 أعوام".



وقال بيوتنر في فيديو "في كل يوم من حياتهم، كانوا يتناولون نفس الغداء".



تتكون هذه الوجبة من حساء مينيستروني الذي يشتمل على 3 مكونات أساسية هي الفاصوليا البيضاء والحمص وفول البينتو.



بجانب ذلك تتناول العائلة خبزا مثل التوست تم تخميره بشكل طبيعي قبل خبزه، وكوبا صغيرا من النبيذ الأحمر.



ويشير بيوتنر إلى أن مكونات حساء مينيستروني تأتي من حديقة مزروعة في مكان قريب على الجزيرة.



وتقول اختصاصية التغذية سامانثا كاسيتي: "يميل الأشخاص الذين يعيشون حياة أطول وأكثر صحة إلى تناول نصف كوب إلى كوب من الفاصوليا يوميا، فضلا عن أن الحساء نفسه غني بالخضراوات، التي تعد من أفضل الأغذية التي تطيل العمر"، بحسب ما نقل عنها موقع "توداي" .



وتوضح كاسيتي أن حساء مينيستروني يتكون من ثلاثة أنواع من الفول والخضراوات المتعددة، مشيرة إلى أن تناول الأطعمة النباتية عموما ينظف الأمعاء وينظم ضغط الدم والكوليسترول ويعالج الالتهابات ويحسن المزاج.



وأشارت إلى أن الخبز المخمر يمكن أن يكون مفيدا بشكل خاص لصحة الأمعاء.



وتوضح أن "الخبز المخمر بشكل طبيعي لا يؤدي إلى ارتفاع السكر في الدم بالشكل الذي يفعله الخبز الأبيض، مما يساعد على الحفاظ على مستويات السكر في الدم بشكل أكثر صحة".



ورغم مأن كاسيتي تشير إلى أنها تشعر بالقلق عندما يخبرها شخص ما أنه يتناول نفس الوجبة يوميا، فإن تناول حساء مينيستروني يعد أمرا صحيا إذ يحتوي على الكثير من التنوع داخله، ويمكن إضافة خضراوات الموسم المتاحة إليه.