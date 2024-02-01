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حبس غادة والي في قضية سرقة لوحات لفنان روسي

2/1/2024 2:31:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وسائل إعلام مصرية، إن محكمة مصرية حسمت قضية السرقة الفنية لأعمال الفنان الروسي جورجي كوراسوف، حيث قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بحبس المصمّمة المصرية غادة والي 6 أشهر، إلى جانب تعويض مؤقت بقيمة 100 ألف جنيه، في إثر ثبوت إدانتها بسرقة بعض الرسومات الخاصة بالفنان الروسي واستخدامها في تنفيذ إعلان داخل إحدى محطات مترو الأنفاق في القاهرة.





وكانت النيابة العامة قد وجّهت في وقت سابق، اتهامات إلى والي، تتعلق بسرقة لوحات فنية لكوراسوف، على نحو يمثّل اعتداء واضحاً على حقوق الملكية الخاصة به، وذلك بعد قيامها بوضع رسوماته في أحد الإعلانات داخل محطة مترو الأنفاق، وذلك من دون علمه أو الحصول على إذن منه.


وقال محامي الفنان الروسي في بلاغ سابق تقدّم به للنيابة العامة في مصر، إن والي نسخت رسومات لكوراسوف نسخاً مطابقاً، على نحو ما انتهى إليه تقرير نهائي أعدته لجنة من الخبراء، تم انتدابها من قبل النيابة العامة، مشيراً إلى أن هذا النسخ، "يمثّل تعدياً سافراً على الحق الأدبي والفكري والمالي"، لموكله.


وكشف كوراسوف عن أن اللوحة المستخدمة مستوحاة من لوحة رقم 38، ولكن هذه اللوحة ليست عن مصر القديمة، بل هي عن اليونان القديمة، ويقول إنه في هذه اللوحة تم رسم بينلوبي زوجة أوديسيوس في ملحمة هوميروس الشهيرة، وبالتالي لا تتماشى مع مضمون التصميم العام الذي يمثّل الحضارة المصرية القديمة، ولوحة أخرى رقم 168 عن الرقص المصري القديم من سلسلته الرقص العالمي.





وكان كوراسوف، قد أعلن عبر حسابه الرسمي في تموز/يوليو من العام الماضي، اكتشاف واقعة سرقة أعماله، قبل أن تخرج صفاء القباني نقيب التشكيلين في مصر، لتؤكد في بيان رسمي أن المصممة غادة والي، ليست عضواً بنقابة الفنانين التشكيليين، مشيرة إلى أن ما حدث من استنساخ لأعمال الفنان الروسي من دون تصريح منه، يعد تعدياً على حقوق الملكية الفكرية، حيث لا يجوز أن يستخدم أحد أعمال أحد، إلا بعد أخذ إذنه.


وقالت القباني، إن المسؤولية المباشرة عمّا حدث، ترجع إلى من أوكل لها هذا العمل، في مشروع قومي على مرأى ومسمع العالم كله، من دون الرجوع لأرباب هذا الفن في مصر. -وكالات

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