لماذا يبدو كانون الثاني الأطول بين أشهر السنة؟



ونظرًا لذلك، قدم علماء النفس تفسيرًا لماذا قد نشعر بأن الشهر الأول من العام أطول بكثير من بقية الأشهر.



وقالت كلوي كارمايكل، عالمة النفس السريري، إن ميل شهر كانون الثاني إلى المضي ببطء ينبع من تذكير مؤلم بأنّ العطلات المبهجة في شهر كانون الأول قد ولّت منذ فترة طويلة، بالإضافة إلى“الإثنين الأزرق”، الذي يعتبر عادة أحد أكثر أيام العام كآبة وبؤسًا.



وأضافت كارمايكل أنه من الممكن أن يكون هناك انخفاض في هرمونات الجسم المسؤولة عن المزاج والشعور بالسعادة بعد انتهاء الاحتفالات وتقديم الهدايا في موسم العطلات.



وشرحت:“بعد العطلات يمكن أن يكون هناك شعور باستنفاد تلك المواد الكيميائية (الهرمونات)، وقد يبدو الأمر كما لو أن شخصًا ما قد سحب البساط العاطفي من تحتنا، وهو تناقض ناشئ عن ذروة الأعياد. وأيضًا، خاصة في هذا الاقتصاد المتضرر من التضخم، ربما يكون الكثير من الناس قد أفرطوا في الإنفاق، ما قد يؤثر سلبًا على إحساسهم بالرفاهية عندما يحين وقت دفع الفواتير بعد الأعياد”.



وأوضحت كارمايكل أن الدوبامين هو هرمون يعمل على مناطق الدماغ المسؤولة عن المتعة والرضا والتحفيز. كما أنه يؤثر على المزاج والنوم والذاكرة والتعلم والتركيز.



خلال“سحر” موسم العطلات، قد ترتفع مستويات الدوبامين لدى الأشخاص عندما يقضون المزيد من الوقت مع أحبائهم، ويتناولون طعامًا لذيذًا ويحصلون على الهدايا. ومع ذلك، عندما تنخفض المستويات في شهر كانون الثاني، يمكن أن يؤدي ذلك إلى التعب وتقلب المزاج والاكتئاب.



ويمكن أن يلعب الدوبامين أيضًا دورًا في“الكآبة الشتوية”، أو النوع الأكثر شدة من الاكتئاب عندما تصبح الأيام أقصر، وهو الاضطراب العاطفي الموسمي (SAD) وهو نوع من الاكتئاب المرتبط بالتغيرات في الفصول.



وغالبًا ما يكون لدى الأشخاص الذين يعانون منه بداية الأعراض ونهايتها في نفس الوقت تقريبًا من كل عام.



وقالت كارمايكل إن الظلام الناجم عن قصر أيام العام في ذروة الشتاء، حيث يتضاءل النهار اقترانًا بالطقس البارد، تجعل شهر كانون الثاني أقل ملاءمة للتجمعات الاجتماعية والخروج من المنازل والتواصل مع الأصدقاء، ما قد يجعل الناس يشعرون بالوحدة والعزلة وكأن الأيام تطول، إلى جانب التسبب في اضطراب عاطفي موسمي للكثيرين.



وأضافت عالمة النفس السريري بولين والين، أن شهر كانون الثاني يجلب أيضًا العودة إلى الروتين الذي يمكن أن يؤدي إلى اكتئاب الأفراد. وهذه العوامل ككل يمكن أن تجعل الشهر يبدو وكأنه يسير بخطى بطيئة.



وتابعت:“هناك الكثير من العوامل التي تؤثر على إدراكنا للوقت، ولكن بشكل عام، عندما نشعر بعدم الراحة أو الألم، أو الملل أو القلق، فإننا نولي المزيد من الاهتمام لانزعاجنا ومدة استمراره”.



وأشارت كارمايكل أيضًا أنه بالنسبة لبعض الأشخاص، يمكن أن يبدو شهر كانون الثاني وكأنه يتحرك بسرعة كبيرة جدًا، مثل أولئك الذين حددوا أهدافًا ويرغبون في تحقيقها.



وتوصي كارمايكل بالتركيز على الصحة والحصول على قسط إضافي من النوم، ووضع بعض الخطط لأنشطة ممتعة للقيام بها. -وكالات