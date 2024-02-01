تجنبوا تناول الموز في هذه الفترة من اليوم



وبحسب مختصين فإن الموز على الرغم من أنه مليء بالبوتاسيوم وفيتامين ب 6، فضلاً عن كونه خالي من الكوليسترول والصوديوم، إلا أنه ليس مثاليا كوجبة الطعام الأولى.



وأوضحوا أنه على الرغم من أن الموز يبدو خيارا جيدا في الصباح، إلا أنه ليس جيدا للحفاظ على مستويات الطاقة لديك طوال اليوم.



وبحسب المختصين، فإن الموز ليس الخيار الأفضل لأنه يحتوي على 25 بالمئة من السكريات والحموضة المعتدلة، ستعطي دفعة سريعة لمتناوله، ولكنك سرعان ما سوف يتعب ويشعر بالجوع.

وأكد مختصون أنه دون موازنة وجبة الإفطار التي تحتوي على الموز مع الدهون الصحية، سيتم فقدان العديد من فوائد الموز، في حين يتم زيادة نسبة السكر والأحماض في الدم”.



كما أوصى المختصون بتناول شيء مع الموز من شأنه أن يحيد الحمض للحصول على فوائد البوتاسيوم والألياف والمغنيسيوم، ويبطئ عملية التمثيل الغذائي للسكر، الأمر الذي ينبغي ما يمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم.



ويتساءل الكثيرون عن الموز هل يزيد الوزن أم ينقصه؟ ولا يوجد دليل علمي على أن تناول الموز قد يؤدي إلى زيادة الوزن. فالموز يحتوي على كمية قليلة من الدهون.



وأكد مختصون أن أولئك الذين يحذرون من تناول الموز خوفًا من زيادة الوزن يتحدثون عن محتوى الكربوهيدرات، وخاصة السكر.



إذ يحتوي الموز على نسبة عالية من السكر إلى حد ما والتي يمكن أن تتحول إلى دهون في الجسم بسرعة أكبر من العناصر الغذائية الأخرى.



بالإضافة إلى أن عدد السعرات الحرارية التي يحتوي عليها الموز أعلى من عدد من الفواكه الأخرى.



فمثلا يحتوي كوب شرائح التفاح على حوالي 60 سعرة حرارية، بينما يحتوي كوب شرائح الموز على تقريباً حوالي 135 سعرة حرارية. -وكالات

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