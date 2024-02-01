لماذا تصرّ منى زكي على الظهور بالحجاب في أعمالها الفنية؟











لاحظ الجمهور أنّ زكي، اختارت الظهور في أعمالها الفنية الأخيرة بالحجاب، وعلى الرغم من أنّ ذلك عرّضها لانتقادات حادّة واتهمت بتعمّد ظهورها بمظهر غير جمالي مثل ارتدائها الحجاب، لكنها كرّرت التجربة من خلال فيلمها الجديد "رحلة 404" الذي يُعرض حالياً في دور العرض السينمائية المصرية، حيث تجسّد شخصية فتاة تُدعى غادة، تعيش في صراع نفسي ما بين الهروب من ماضيها ورغبتها في التوبة من خلال رحلة الحج التي تسعى إليها طول الأحداث.













منى زكي، أجابت عن سبب ارتدائها الحجاب في أعمالها الفنية الأخيرة، ولماذا لا تفكر في الهروب من هذا الفخّ الذي يتسبب دائماً في دخولها بصراع مع عدد من ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت في مقابلتها مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامجها "صاحبة السعادة" إنها لا تتعمد ذلك، لكن إطار الشخصية وسياق الأحداث يفرضان عليها أن تظهر بالحجاب.













أكدت أيضاً أنه في كل عمل تظهر بالحجاب يكون مختلفاً تماماً عن الذي سبقه، إذّ يتم التدقيق على الشكل الذي ستظهر به، وتنسيق الملابس نفسه يكون مختلفاً، كما أن المخرج هاني خليفة، هو من اختار زوايا الشخصية، واقتنعت بها، مؤكدةً أنها مناسبة تماماً لقصة الفتاة التي تجسدها ضمن أحداث الفيلم، لذا هي تختار دائماً الأنسب والأفضل الذي يخدم العمل بدون التفكير فيما كان ذلك سيعرّضها للهجوم أم لا.















ويشار إلى أنّ منى زكي، تفوقت على محمد إمام وأحمد العوضي ويسرا، وذلك بعدما احتل فيلمها "رحلة 404"، المرتبة الثانية في قائمة إيرادات الأفلام المعروضة في موسم إجازة منتصف العام.





"رحلة 404" يشارك في بطولته بجانب منى زكي، مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف منهم: محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد علاء، حسن العدل، سما إبراهيم ، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، وعارفة عبدالرسول، تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة، الذي سبق وتعاونت معه، في فيلمها الشهير "سهر الليالي". -وكالات

اقرأ أيضاً:

20 عاماً من الحب.. أحمد حلمي يكشف سر استمرار زواجه من منى زكي

منى زكي: ليتني أستطيع أن أخبئ الأطفال في قلبي ريثما تنتهي الحرب