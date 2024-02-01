تأكيد حكم الحبس لنسرين طافش مدة 3 سنوات

MENAFN - Alghad Newspaper)تجاهلت الفنانة السورية التعليق على هذا الحكم الذي قد ينتهي بإيداعها أحد السجون المصرية، ونشرت فيديو عبر "إنستغرام" من داخل

موقع تصوير مسلسلها الجديد "بدون مقابل" الذي تتعاون فيه مع الفنان هاني رمزي، ومن المقرر أن يعرض في الموسم الرمضاني المقبل، موضحة أن التصوير يتم بشكل يومي، متمنية أن ينال إعجاب الجماهير.



كما نشرت فيديو جديداً من داخل سيارتها، ظهرت خلاله منسجمة مع أغنية "يجيلك يوم" للمطرب السعودي جواد العلي، معلقة عليه بقولها: "أغاني ومن الطيبين"، ويبدو أنها قررت عدم التأثر بالحكم الصادر في حقّها، وتعمّد إظهارها عدم التأثر به.





تفاصيل تلك الواقعة التي تعرضت لها نسرين طافش، تعود إلى العام الماضي 2023، بعدما تقدمت سيدة تُدعى نشوة، ببلاغ إلى النيابة العامة ضدها، اتهمتها فيه بإصدار شيك بدون رصيد لديها بتاريخ 30 كانون الثاني لعام 2023 ومع البحث تبين أنه لا يقابله رصيد في البنك.





عقدت المحكمة جلسة في السادس والعشرين من شهر حزيران الماضي، وأصدرت حكماً غيابياً بحبس الفنانة السورية، 3 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه مصري لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً، لكنها تقدّمت بالمعارضة عليه ورفضته المحكمة في الجلسة التي عقدت مطلع الأسبوع الجاري. -وكالات