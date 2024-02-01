في تايلند.. قطع يده كي لا يؤذي الدب

MENAFN - Alghad Newspaper)وبعد محاولة سبيكونيا تحرير ذراعه من فكّ الدّب من دون إيذائه، أخذ الرجل البالغ من العمر 32 عاماً سكيناً من جيبه وقطع يده المكسورة، حسبما ذكرت صحيفة "بانكوك بوست".











واتّضح أنّ الرجل متطوّع في جمعية "الحياة البرية"، وقد صل إلى قفص ال#دبّ الأسود الآسيوي ليضع الطعام في صينية قبل أن ينقض عليه الدب.



وقد تلقّى الرجل الإسعافات الأولية من قبل المارة، ونُقل إلى مستشفى شيانغ داو القريب، ليتم نقله في ما بعد إلى مستشفى آخر لإجراء عملية جراحية، على الرغم من أنّه من غير الواضح ما إذا كان سيتم إعادة ربط ذراعه.



وأكّدت قناة "One News 31" في منشور لها على "فايسبوك" أنّه "تم نقل السائح إلى مستشفى شيانغداو مصاباً...وهو في حالة حرجة".







وتعيش الدببة السوداء الآسيوية في شرق آسيا وجنوب شرق آسيا والهند وجبال الهيمالايا. وهي أكثر أنواع الدببة التي تسير على قدمين، فهي قادرة على المشي على رجليها الخلفيّتين لمسافة تصل إلى ربع ميل.







وأدرجت هذه الدببة على أنّها معرضة للخطر في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي للمحافظة الطبيعة، إذ تواجه انخفاضاً في أعدادها بسبب إزالة الغابات والصيد، وغالبًا من أجل جلدها ومرارتها لاستخدامها في الطب التقليدي.











وكانت هجمات هذه الدببة تزايدت في مناطق معينة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك ولاية جامو وكشمير الهندية بين العامين 2000 و2020، حيث تمّ تسجيل 2357 هجوماً. وكانت الهجمات أكثر تواتراً في المناطق التي اضطرت فيها الدببة إلى الاقتراب من البشر، بسبب توسع الممارسات الزراعية وتجزئة الموائل.





