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وجدت أجوبتي.. هكذا تكلم الشهيد باسل الأعرج.. أبحاث ومقالات وتدوينات

2/1/2024 2:31:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان- صدر عن دار بيسان للنشر والتوزيع، لبنان، كتاب "وجدت أجوبتي.. هكذا تكلم الشهيد باسل الأعرج"، للمناضل الراحل صاحب مقولة "المقاومة جدوى مستمرة"، باسل الأعرج، وهذا العنوان هو من وصية الشهيد الأعرج.
يتضمن الكتاب كل ما كتبه الأعرج من أبحاث ومقالات وتدوينات، المنشورة منها وغير المنشورة، بالإضافة إلى سيرته الشخصية من ميلاده إلى استشهاده، ومختارات مما كتب عنه وإليه؛ حيث تشكل كتابات باسل في مجملها، بياناً سياسياً ثورياً، يجمع بين وضوح الرؤية المبنية على البحث والتحليل وبين الموقف السياسي والأخلاقي المتسق مع هذه الرؤية.
في تقديمه للكتاب الذي جاء بعنوان "وجد أجوبته ومضى ليولد من جديد"، يقول "إن الأعرج كان مسحورا بالحكايات، حكايات بلادنا فلسطين وأبطالها الشعبيين، فحياته موزعة على عالمين؛ عالم الواقع وعالم الحكاية، ولعل عالم الحكايات كان هو عالمه الحقيقي الذي زرع بذور التمرد في شخصيته على واقع يحياه ولا يعترف بواقعيته، فالحقيقة هناك في عالمهم الذي نشأ فيه من الصغر، مع حكايات الجد، عم الأب خليل الأعرج، التي تروي تاريخا جميلا وموجعا، منسوجا من قصص وسير الأبطال والثائرين، ورجال الهمة العالية المقاتلين.
وكبر الأعرج وكبرت معه حكاياته، يقصها كشاهد لا كسامع، كأنه كان هناك في كل زمان ومكان، حية ملتهبة، وكبر أكثر فصار يجمع الحكايات، يلملمها ويرحل في طلبها، من مصادرها الأولى ممن عايش وعاين أساسا، وممن كتب، ويجدل حكاياته من المصدرين بخفة ومهارة. يقص أثر وطن مسلوب ومقاومة ملحمية فيما يرويه الناس وما خبروه، لعل هذا ما جعله يحتفي بالملموس وينفر من المجرد، متخففا من الإيديولوجيات، باحثا عن حكمة الحياة في الوقائع المتحققة، يلاحقها بهمة المأسور بهوى فلسطين وأبطالها".
في نص للأعرج بعنوان "لماذا نذهب إلى الحرب؟"، يقول فيه الأعرج "إن رومانسية الحرب هي ما يجعل الذهاب إليها أمرا مرغوبا وجميلا، يحيل تعبير (رومانسية الحرب)، إلى بطولة ترفض ما تمليه الشروط الموضوعية من خيارات، بل وقادرة على توهين هذه الشروط والتمرد عليها، ويحيل إلى الإيمان بالسرديات البطولية سلاحا فاعلا في أيدي المغلوبين في مواجهة مستعمريهم، سلاحا قادرا على توليد (الأسلحة)، وتوالد المقاومين، لعل هذا النص يلمح إلى الذي أراده الأعرج من تجربته الفدائية الأخيرة، كان يريد أن يصنع فعلا مقاوما غير اعتيادي في حيثياته، يصير حكاية أسطورية، تحرض على الفعل والمتابعة".
كما دفعت رومانسية الأعرج الثورية الحالمة وهي صفة ملازمة لكل ثائر ومتمرد، إلى العودة إلى الجبل؛ الموطن الأول للهمم العالية والأحلام الكبيرة في الذاكرة الوطنية الفلسطينية، حيث "العز في رؤوس الجبال، والجبال في صدور الرجال". ولا تخلو "العودة إلى الجبل"، من محاولة للتمرد على "الميخال الاستعماري"، لفلسطين كجغرافيا ثم إخضاعها بالكامل.
ثم يتحدث عن الثقافة في وظيفتها الوطنية، فيرى "أن الثقافة لا تفعل فعلا سياسيا مقاوما، إلا إذا كانت مشتقة من ممارسة كفاحية ومعبرة عنها"، حيث تتوزع الممارسة الثقافية في سيرة الأعرج وشخصيته المتعددة، على انكبابه لدراسة التاريخ الفلسطيني في وقائعه المفصلة، خاصة تاريخ المقاومة والمقاومين، هي استمرار لولعه بالحكايات والسير الشعبية، والاطلاع على التجارب الثورية العالمية ومنظريها، في سبيل الاستفادة العملية من هذه التجارب، وممارسة الكتابة السياسية الناقدة، بنفس ساخر لاذع في أحيان كثيرة، تنقض ثقافة الهزيمة والقهر والارتزاق بمصادرها المختلفة، بالإضافة إلى الكتابة البحثية التاريخية المهمومة بإيقاظ الذاكرة الجمعية الكفاحية.
وفقد انغمس الأعرج في الثقافة وعمل المثقف، إلا أنه كان يتطير من مسمى "مثقف"، والحديث عن وظيفة له عنوانها الاختصاص، فالثقافة عند الأعرج تتحدد بوظيفتها الوطنية بمعناها المباشر والصريح، مضافا إليها وظيفة صياغة الذات ثوريا بالتخلق بالقيم الوطنية المتعارف عليها في سير الشهداء والمناضلين، فهو يبحث ويكتب عن ذاته ويكتبها، هذا البحث الذي تكثف في سؤال سر المقاومة وينبوعها والباعث عليها، مفتونا بلحظات التحول واتخاذ القرار عند المقاومين، وهو بحث استمر عشرين عاما انتهى بجواب الشهادة.
وحول "المقاومة جدوى مستمرة"، يوضح أن الجولة الثانية من سلسلة "جولات في تاريخ المقاومة"، والتي ترافقت مع مساق تاريخ المقاومة في فلسطين، والذي تطوع لتقديمه في "الجامعة الشعبي"، تحدث الأعرج، بلغة يقينية تستأنس بالتاريخ، عن الاستيطان الصهيوني وعلاقته بالمقاومة، مستشهدا بمثال مثلث جنين "مثلث النار"، كما أسماه الأعرج، وخلوه من المستوطنات حتى يومنا هذا، لسبب أرجعه إلى مقاومة مستمرة منذ البداية حولت الاستيطان في تلك المنطقة إلى مشروع مستحيل، "فكل ثمن تدفعه في المقاومة، وإذا لم تأخذه في حياتك، ستأخذه لاحقا، وهذه فكرة المقاومة جدوى مستمرة".
والمقولة "المقاومة جدوى مستمرة" لم تكن عند الأعرج مجرد شعار يرفع، وإنما استنتاج متأمل لتاريخ المقاومة في فلسطين، من وقائعه الميدانية، نتيجة هذه العبارة كسهم إلى قلب فلسفة القمع الصهيوني، والتي تكثفها مقولة "الجدار الحديدي"، التي تحيل إلى قوة الأمر الواقع والقمع الصهيوني التي "ستساعد" الفلسطيني على الوصول إلى قناعة ذاتية بلا جدوى من المقاومة؛ حيث تصدر هذه المقولة عن وعي تاريخي بحالة مستمرة من المقاومة وإن كانت لم تحقق الانتصار على المشروع الصهيوني، فإنها على الأقل عطلت، وتعطل، وصوله إلى حسم الصراع منذ أكثر من مائة عام، كما تصدر عن إيمان بدور البطل المقاوم في هذا التاريخ، البطل الناجي من خراب الزمان، والمتمرد على الزمن الخرب، رافعا راية الأمل من جديد. هذا الذي عاينه الأعرج في بحثه الدائم عن الحبل السري الذي تتغذى منه النفوس الكبيرة في التاريخ الوطني الفلسطيني.
وتحت عنوان "فلتبحثوا أنتم؟"، تشير إلى أن الأعرج في رحلته النضالية، اجتمعت مظلوميات عدة، حيا وميتا؛ قمع تبعه تعذيب من الصهيونية، لم يكتف العدو بتعذيب الأعرج، بل تمادى إلى البطش بأهله وأصدقائه ضربا وتشهيرا، وانتهاء بتسجيل سابقة تاريخية بمحاكمة شهيد على وقائع استشهاده، وصولا إلى إرهاب فرق الموت الصهيوني وتجميد جسده في أبو كبير، مع كل هذا وذاك، انتصر الأعرج في معاركه كلها، حيا وميتا، وعاد ليجيء دوما، في 17 آذار مع تفتح شقائق النعمان، مرفوعا على الأكتاف، عاليا تعلو به هامات مشيعيه، ومستقبلا بتحية عسكرية، من أب ملكوم كتوم، أعادت للتحية العسكرية شرفها المنتهك.
ثم يتحدث الكتاب عن وصية الأعرج التي تركها لنا، وهي، كما تقول، وصية غير مألوفة، بسيطة متخففة من مفردات الخطابة الوطنية المعهودة، ولا تخلو من تأمل فلسفي، في معنى الحياة والوجود، والكدح في سبيل البحث عن الحقيقة والحرية، حيث الوطن هو موطن المعنى، وقد اختتم الأعرج وصيته بـ"فلتبحثوا أنتم"، لا تحيل الجملة الطيبة إلى "تلفيز"، بقدر ما تحض على الفعل والاستئناف، فقيمة فعل الشهيد لا تتحدد فقط بما أنجزه، وإنما بما أراد أن ينجزه.
وكأن الأعرج أراد أن يقول لنا "قد قمتُ بما آمنتُ به، فبحثتُ وحكيتُ وكتبتُ وتجولتُ وخططتُ ونظمتُ واشتريتُ السلاح وتجهزتُ واعتقلتُ وأضربتُ عن الطعام، فتحررتُ وطوردتُ وبادرتُ بالاشتباك واستشهدتُ، هذه بعض أجوبتي، فابحثوا أنتم لتستمر الملحمة، ولتستمر الحكاية".
من الأبحاث التي كتبها الأعرج "الذاكرة الجريحة للنكبة"، حيث تناول البحث الجانب المباشر من الذاكرة الجريحة للفلسطينيين حول النكبة، فمن الصعب تماما حصر الجراح التي تركتها النكبة في الفلسطينيين لثلاثة أسباب؛ الأول لأنها حدث مستمر لم ينقطع، والثاني لأن كل جماعة وكل فرد حمل في داخله من الجراح التي يصعب تناولها وحصرها، والثالث هو أن كل حديث عن فلسطين وكينونتها قبل النكبة يحمل في طياته وجعا وجرحا ولن نذهب لحصر الخسائر الاقتصادية الاجتماعية الثقافية للمجتمع الفلسطيني، لذلك تطرقت للذاكرة الجريحة المباشرة. والذاكرة الجريحة للفلسطينيين حول النكبة تتحدث عن الفعل المباشر للعدو في الفلسطينيين، فهي تنقسم إلى أحداث الحرب، وأدوات الإبادة والمجازر وسبب الخروج والمسار الطويل إلى المخيمات وما رافقه من معاناة وألم.
ويقول الأعرج، إن البحث يقدم عدة سير مكانية ومحاور قصصية، ليكون المكان هو محور القصة ويغيب عن البحث السير الذاتية للظرف الموضوعي لمحتويات البحث، الذي كان أكبر بكثير من أن يتم اختزاله في سيرة فرد، وأن الأفراد المذكورين في البحث لم يقدموا ذواتهم إلا على أنهم شهود عيان على النكبة، ليتجاوز في روايته ما هو فردي. وقدم البحث ثلاث سير مكانية ومحورا قصصيا حول المجازر؛ مثل مجزرة "الطنطورة دير ياسين، الدوايمة"، وثلاثة محاور قصصية حول أدوات الإبادة، الإبادة بالحرق في طيرة حيفا، والإبادة بالحرب الجرثومية في عكا، والإبادة عبر مسيرة الموت في اللد والرملة؟
ويتحدث البحث عن "مفردة النكبة"، التي تستدعيها الذاكرة، فذلك الحدث الجلل أصاب العرب في العام 1948، فالنكبة تركت أثرا ممتدا غير منطقه كحدث لحظي عما تبعه من أحداث؛ فالنكبة حدث ممتد ابتدأ قبل العام 1948، ولم ينته الأثر أبدا ولا الفعل بمجرد قرار الهدنة، فالمشاريع الاستيطانية الاستعمارية ليست حدثا "حربا أو معركة"، بل هي عملية بنيوية ممتدة تحاول إحلال مجتمع مكان مجتمع آخر.
ويرى الأعرج أن مفهوم النكبة يعد تجسيدا مستمرا لمأساة الفلسطينيين صنع حوله الفلسطينيون ذاكرتين من حيث الموضوع والأفراد والجماعة، أما من ناحية الموضوع، فقد تأسست لدى الفلسطينيين ذاكرة جريحة تحمل في ثناياها الجرائم التي اقترفها العدو في الشعب وتحمل في ثناياها حجم الخسارة التي خسرها الفلسطينيون، وذاكرة بطولة وتضحية تحمل في ثناياها الفعل البطولي الذي قام به العرب ومن ساندهم من قلة قليلة من أحرار العالم في سبيل الدفاع عن الأرض والوطن.
ويشير الأعرج إلى أنه ولد عند الفلسطينيين ثلاثة أنواع من الذاكرة والرواية حول النكبة، رواية فردية يحملها الأفراد الذين عاشوا النكبة وقد ورث سلفهم تلك الرواية، لتذوب تلك الرواية الفردية في ذاكرة "جماعية"، ولتشكل حصيلة الذاكرات "الجماعية"، ذاكرة "جمعية" واحدة، مبينا أن من الدراسة للرواية الشفوية الفلسطينية، يلاحظ أن النكبة تنطلق من الحديث حول الحياة في القرية/المدينة قبل الهجرة، ليغلب على الرواية تصوير فلسطين على أنها الفردوس المفقود أو الجنة التي فقدها الفلسطينيون، مع أن الرواية ذاتها لا تخلو من الحديث عن الفقر والتعب والكد الذي كان يعانيه الفلسطيني قبل النكبة نتيجة البنية الاجتماعية والاقتصادية والسياسات الاستعمارية الظالمة.
ثم يتحدث الأعرج عن الجيل الأول من اللاجئين الذي يحمل ذاكرة مختلطة حول الوطن والقرية تجمع بين الشقاء والسعادة، إلا أن الأجيال الأخرى قامت بجعل رواية السعادة المفترضة في الوطن المفقود طاغية على رواية الشقاء والفقر وليتم رسم صورة ليست دقيقة أبدا حول فلسطين، لافتا إلى أنه بعد 67 عاما، ما يزال الفلسطينيون يحملون قراهم ومدنهم في شتاتهم، إما بأسماء الأبناء والبنات أو يافطات المحال أو حتى بالمحافظة على بقايا التشكيل الاجتماعي الأصلي للقرية الفلسطينية، فقد سكن اللاجئون في المخيمات، كل قرية في جهة من المخيم، وكذلك كل حمولة وكل عائلة، وحملوا تراثهم وعاداتهم وتقاليدهم معهم إلى شتاتهم وإن كان ذلك التراث تعرض لنوع من التثاقف أو التلاحق مع القرى والمدن الأخرى.

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