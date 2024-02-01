مبادرة عالم إيجابي التطوعية بالعقبة تنظم أنشطة تطوعية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان-الغد- بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، نفذت مبادرة "عالم إيجابي" الشبابية التطوعية العديد من الأنشطة التطوعية التي تعود على المجتمع والشباب والوطن بالفائدة.
وتأتي هذه الأنشطة التي تم إطلاقها بهذه المناسبة العزيزة على قلب كل أردني وأردنية، امتداداً لسلسلة من الأنشطة التطوعية التي نفذتها المبادرة بالتعاون وبدعم العديد من الجهات ضمن نهج المبادرة في تعزيز قيم التكافل والتعاون المجتمعي وخدمة الوطن.
واشتملت الأنشطة التطوعية على تجميل الجدران وزراعة الأشجار وحملات تنظيف للمدينة وشواطئها ومساندة العائلات العفيفة وتزويدها بملابس للشتاء للأطفال، وتنظيم دورات تدريبية للشباب لصقل شخصيتهم بمشاركة العديد من الجهات الداعمة والمساندة.
وقال مؤسس ومنسق مبادرة "عالم إيجابي" الشبابية التطوعية خلدون عيسى الرباع وأعضاء المبادرة، إن هذه المناسبة هي مناسبة عزيزة على قلب كل أردني وأردنية، مثمنين مواقف جلالة الملك، وأضافوا "اثنان وستون عاماً من العطاء والتضحية والمواقف المشرفة"، مؤكدين بقولهم: "كل شعـرة تعلو رأسكم سيدي تروي لنا كم من المسؤولية تحملت في سبيل أن ترانا نعتلي القمم ونسابق الأمم.. دمت لنا أباً حانياً وقائداً وسنداً نفتخر به دائماً وأبدا".
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