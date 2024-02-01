Friday, 02 February 2024 12:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مبادرة عالم إيجابي التطوعية بالعقبة تنظم أنشطة تطوعية

2/1/2024 2:31:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان-الغد- بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، نفذت مبادرة "عالم إيجابي" الشبابية التطوعية العديد من الأنشطة التطوعية التي تعود على المجتمع والشباب والوطن بالفائدة.
وتأتي هذه الأنشطة التي تم إطلاقها بهذه المناسبة العزيزة على قلب كل أردني وأردنية، امتداداً لسلسلة من الأنشطة التطوعية التي نفذتها المبادرة بالتعاون وبدعم العديد من الجهات ضمن نهج المبادرة في تعزيز قيم التكافل والتعاون المجتمعي وخدمة الوطن.
واشتملت الأنشطة التطوعية على تجميل الجدران وزراعة الأشجار وحملات تنظيف للمدينة وشواطئها ومساندة العائلات العفيفة وتزويدها بملابس للشتاء للأطفال، وتنظيم دورات تدريبية للشباب لصقل شخصيتهم بمشاركة العديد من الجهات الداعمة والمساندة.
وقال مؤسس ومنسق مبادرة "عالم إيجابي" الشبابية التطوعية خلدون عيسى الرباع وأعضاء المبادرة، إن هذه المناسبة هي مناسبة عزيزة على قلب كل أردني وأردنية، مثمنين مواقف جلالة الملك، وأضافوا "اثنان وستون عاماً من العطاء والتضحية والمواقف المشرفة"، مؤكدين بقولهم: "كل شعـرة تعلو رأسكم سيدي تروي لنا كم من المسؤولية تحملت في سبيل أن ترانا نعتلي القمم ونسابق الأمم.. دمت لنا أباً حانياً وقائداً وسنداً نفتخر به دائماً وأبدا".

MENAFN01022024000072011014ID1107799357

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث