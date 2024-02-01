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الصمادي يحلق بموهبته ويبدع بتشكيل رسومات الـديجيتال آرت

2/1/2024 2:31:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رشا كناكرية عمان- من خطوط وخربشات طفولية إلى رسومات احترافية جمعت بين الدقة في التفاصيل الفنية والإبداعية، سلك الشاب أحمد الصمادي (19 عاما) المسار ووضع لنفسه هدف الوصول لإتقان مهارة الرسم، ثم انتقل لخطوة جديدة باحتراف الفن الرقمي "ديجيتال آرت".
منذ الصغر والرسم هو الرفيق الدائم للشاب صمادي، فلم تكن لوحاته كغيرها من الرسومات الطفولية، بل كانت رسومات لافتة، فكان كل من يراها يلاحظ موهبته، ولكنه لم يأخذها على محمل الجد في وقتها، بل كان يرسم فقط لمجرد الرسم، ويقول "كانت خربشات طفولية لكنها تسعدني.. وما كان يخطر في بالي أرسمه"، إذ كانت مجرد تسلية في وقت الفراغ، ولم يدرك أن لديه موهبة وعليه أن يطورها.
وفي حديث خاص لـ"الغد"، بين صمادي، أنه على مر السنين بقي الرسم جزءا أساسيا من يومياته، وفي بداية سنة 2019، قرر أخذ موهبته على محمل الجد، إذ بدأ يتابع شروحات الرسم على "يوتيوب" ويعمل على تنمية موهبته وتطويرها شيئا فشيئا، منوها إلى أنه خلال فترة جائحة كورونا وحظر التجول، تطورت مهارته بشكل أكبر، حيث أصبح هنالك وقت فراغ، مما ساعده على التركيز على موهبته بشكل أكبر ليكثف جهوده ويخرج بتعابير فنية جميلة.
ومن شخبطات طفولية في وقت الفراغ الى احترافية عالية، طور صمادي موهبته بالتدريب والاستمرار، إذ كان يحرص على ألا يمر يوم إلا ويرسم به وإن كان شيئا بسيطا، ولكن الأهم أن يمسك القلم، وفق قوله، وكان عندما يشعر أنه يحتاج ليفرغ طاقته يمسك قلمه ويبدأ بتشكيل مفردات الرسم.
لجأ صمادي الى "يوتيوب" مرة أخرى، وبدأ بمتابعة القنوات التي تعلم أساسيات الرسم، من رسم الوجوه وتفاصيله والتظليل، لتكون الوسيلة التي أنارت له طريق الحلم.
وتتابعت الرسومات، وواحدة تلو الأخرى كانت تظهر مهارة وتطور صمادي، مشيرا الى أن هنالك الكثير من الرسومات لم تكن تخرج كما يريد، ولذلك لم يشاركها على صفحته على "انستغرام"، ولكنها كانت السبيل والطريق للوصول الى الاحترافية ولدرجة يتقن بها الرسومات بصعوبتها، وشيئا فشيئا أصبح يشارك على صفحة "انستغرام" التي تحمل اسمه أبرز رسوماته.
ومن يتصفح رسومات صمادي يجد اللونين الأبيض والأسود يتسيدان المشهد، ويبين أنه فيما مضى كان يرسم بالألوان، ولكن عندما اتجه لرسم الوجوه والشخصيات البشرية شعر أن الرسم بالأبيض والأسود أجمل، خاصة على الورق، والتظليل بهما أسهل، كما يعطي الرسمة واقعية أكثر وتظهر كأنها حقيقية.
ومن جهة أخرى، يشير صمادي إلى أنه تأثر بفن المانجا وجمالية تفاصيله ليتجه لرسم سكتشات عدة مكنته من إظهار قدراته الفنية أكثر، وبسبب حبه لرسم التفاصيل في رسوماته من تعابير الوجه ودقتها في نقل المشاعر أتقنها بسرعة، منوها إلى أنه بمجرد النظر للوحة يستطيع المتلقي استنتاج التعابير والمشاعر التي تمثل عنوانها.
ويبين صمادي أنه من متابعي الانيمي وتفاصيله التي جذبته ليجرب تنفيذها، موضحا أنه يحب رسم هذه السكيتشات، ويقول "طريقة الرسم بفن المانجا لافتة بطبيعتها"، ومرة بعد أخرى كان يجرب ويتحدى نفسه ليتقن رسمها، معترفا أنه تحدى نفسه بأنه يستطيع أن يظهر هذه التفاصيل على الورق.
ويشير إلى أنه عندما يبحث عن موضوع لإحدى الرسومات، لا يبحث عن السهلة، بل يختار الصعبة منها التي تحتوي على الكثير من التفاصيل، لأنه هكذا يستمتع أكثر ويدرب نفسه ويطور موهبته.
"البعض لا يصدق أن هذه الرسومات لي" يقول صمادي، لذلك يضطر ليريهم اللوحة مع الصورة الحقيقية، والجميع شجعه ودعمه ليستمر في الرسم، ومن جهة أخرى، البعض شجعه لينشر رسوماته على منصات التواصل الاجتماعي ليروج لها، كما نصحه آخرون بإنشاء قناة على "يوتيوب" ليتعرف العالم على موهبته، وفي الفترة الأخيرة، بدأ بنشر رسوماته على منصات التواصل الاجتماعي وتلقى دعما كبيرا من أهله وأصدقائه.
وبين التقليدي والرقمي "الديجيتال"، اختار أن يغوص بتفاصيل الـ"ديجيتال آرت"، وهذا القرار جاء من آراء المتابعين و"اليوتيوبرز" المختصين برسم الـ"ديجيتال آرت"، فقد لفتتهم طريقة الرسم، والألوان التي تعطي شعورا مختلفا.
وفي الفترة الأخيرة، أصبح صمادي يميل ويحب أن يرسم الـ"ديجيتال آرت" أكثر من الورقي، ويقول "كنت دائما أنظر لفيديوهات تعليمية وأحاول الرسم على الهاتف، ولكنها كانت صعبة لأن الشاشة صغيرة"، منوها إلى أنه أسهل، ففي حال أخطأ في شيء من السهل مسحه وتعديله.
ويذكر صمادي أنه كان يتابع قناة مختصة بـ"ديجيتال آرت" على "يوتيوب" وشروحاتها ويتعلم منها، وبدأ يفكر بشكل جدي أن يبدأ العمل به، إذ إن هنالك مواقع مختصة بـ"ديجيتال آرت" تضم روادا يطلبون منك أن ترسم لهم رسمة خاصة مقابل مبلغ مادي، ولكن لم يكن لديه الأدوات اللازمة للبدء به.
والدة صمادي هي أول من دعمه وشجعه عندما أخبرها بقراره لممارسة حلمه، موضحا: "هي دعمتني وبشكل كبير عند طرح الفكرة"، وأخبرته أنه يجب أن يستغل الموهبة التي يمتلكها وساعدته على شراء "ايباد"، وكانت تخبره أن عليه تطوير نفسه وموهبته، فقد أيقنت أن لديه موهبة وقدرات فنية.
ويشير إلى أنه في هذا الوقت أصبح الـ"ديجيتال آرت" هو الأفضل والأكثر طلبا، وفق قوله، إذ يتم تسليم الرسمة وإرسالها له بسرعة وسهولة، وهذا كان أحد أسباب التوجه لرسم الـ"ديجيتال آرت" ليصبح مصدر دخل له، لافتا إلى أنه أنشأ صفحة خاصة به على موقع مختص لبيع الرسومات.
ويذكر صمادي أنه لم يعانِ كثيرا في إتقان الـ"ديجيتال آرت"، لأنه بالوجوه والتفاصيل ذاتها، ولكن طريقة التلوين والتظليل تختلف قليلا، بل هي أسهل من خلاله، معتقدا أن الفرد إذا لم يكن من الأساس يمتلك موهبة الرسم سيحتاج الى تدريب أكثر وسيواجه مشاكل، ولكن إن كان يمتلك الموهبة سيمر بمشاكل بسيطة ويتقنها بسرعة، ولذلك أغلب الرسامين يتجهون له لأنه يجذب الناس بألوانه المغايرة للرسم الورقي.
ويرى أن إنجاز رسمة بطريقة الـ"ديجيتال آرت" تأخذ منه 13 ساعة من العمل، لأنه ما يزال مبتدئا، وتحتاج إلى جهد ووقت وتركيز، لذا لا يتمكن من إنهائها بجلسة واحدة بل بشكل متقطع، بينما المحترف يحتاج لوقت أقل.
ويختتم صمادي حديثه، بأنه يطمح لأن يعرف اسمه بين فناني الـ"ديجيتال آرت" بمهارته وتقنيته العالية وبأن يصبح عمله الذي يحب، مؤكدا أنه لن يتخلى عن الفن، فهو لا يعد وظيفة بل هو أمر يستمتع به، والمكان الذي يطلق فيه العنان لنفسه ويفرغ طاقته.
حلمه الأكبر أن يصبح في صفوف المحترفين الذين يتابعهم، وأن يصبح لديه العديد من المتابعين على قناته على "يوتيوب"، وأن ينظم دورات تدريبية لتعليم غيره الرسم وينقل هذه المهارة لكل محبي الرسم.

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