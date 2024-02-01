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الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية يطلق موقعه الإلكتروني الجديد

2/1/2024 2:31:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أطلق المركز الوطني لمكافحة الأوبئة، الخميس، النسخة الجديدة من موقعه الإلكتروني، ضمن سلسلة من إجراءات التطوير والتحديث التي ينتهجها المركز، بهدف إبراز دوره والارتقاء بمهامه.

وقال رئيس المركز الدكتور عادل البلبيسي إن المركز يحرص عبر هذه الإطلالة لموقعه الإلكتروني الجديد على إبراز إنجازاته التي تنسجم مع الواجبات الموكولة إليه ضمن نظامه، بحيث يعكس أسس الوقاية والمكافحة للأمراض، ومتابعة البيانات ذات العلاقة بالأمراض الوبائية الأكثر انتشارا على المستوى الوطني أو متابعتها إقليميا وعالميا بالتعاون مع مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وأضاف البلبيسي أن الموقع يوفر المعلومات المفيدة التي يحتاج إليها زوّار ومتصفحو الموقع بصورة أفضل، ويبرز البرامج والدراسات والأبحاث والتوعية الصحية والأخبار والنشاطات التي يقوم بها المركز، إضافة إلى توفير أهم الروابط الإلكترونية للجهات الوطنية والدولية ذات العلاقة.

وأشار البلبيسي إلى أن المركز يرحّب بتواصل زوار الموقع ومتصفحيه والاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات، آملا أن يجدوا فيه ما يحقق الفائدة.

وبينت مديرة مديرية تكنولوجيا ونظم المعلومات المهندسة فاطمة حمّاد، من جهتها، أن المركز طوّر الموقع بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وفقا لمعايير المواقع الإلكترونية الحكومية المتمثلة في إمكانية الوصول، وسهولة الاستخدام، والتصميم، إضافة الى جودة المحتوى والأمان.

وأشارت حماد إلى أن هذا التطوير يشكل جزءًا من جهود المركز لتحسين التواصل مع الجمهور وتعزيز الوعي الصحي.
وامتازت النسخة الجديدة من الموقع الإلكتروني بالتصميم الجذاب، والانسجام بين مختلف الروابط والأقسام التي يحويها الموقع، وفقا لمواصفات فنية عالية الجودة، وبطريقة تسهّل الوصول والتنقل بين محتوياته، لتُمكن المستخدمين من تصفح الموقع بكل سهولة وفي أي وقت.

ويحتوي الموقع على نوافذ وروابط ووصلات عدة، إذ تحتوي قائمة الصفحة الرئيسية على جميع المعلومات ذات الصلة بالمركز باللغتين العربية والإنجليزية، من المديريات والوحدات والبرامج والدراسات والأبحاث والتقارير والإحصائيات ورسائل التوعية الصحية، وتشغل الأخبار حيزا بارزا من الموقع، بهدف إبراز الأنشطة والفعاليات والشراكات، وتوعية وتثقيف الكوادر الصحية والمجتمع، وانعكاس العمل ضمن نهج الصحة الواحدة مع الشركاء.

ولمزيد من المعلومات عن الموقع الإلكتروني الجديد للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، اضغط على الرابط: .

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