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الأمانة تبدأ بالأعمال الإنشائية لتحويل تقاطع المشاغل لاشارة ضوئية

2/1/2024 2:31:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تبدأ امانة عمان الكبرى بالتعاون مع إدارة السير بتنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بتحويل دوار المشاغل الى إشارة ضوئية مساء يوم السبت الموافق 3/2/2024.

وتشمل هذه الأعمال إزالة الدوار و تنظيم التقاطع بجزر و إشارات ضوئية.

بدوره قال مدير دائرة عمليات المرور المهندس محمد جدوع أن الدوار القائم أصبح غير قادر على استيعاب عدد المركبات على التقاطع حيث سيتم استبداله باشارة ضوئية تعمل بثلاثة اطوار.

واشار الى ان الاعمال ستكون ليلية لعدم التأثير على حركة السير بالموقع، اضافة الى توفير جميع وسائل السلامة المرورية و الشواخص التحذيرية والإرشادية بموقع الأعمال.

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