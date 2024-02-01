الأمانة تبدأ بالأعمال الإنشائية لتحويل تقاطع المشاغل لاشارة ضوئية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) تبدأ امانة عمان الكبرى بالتعاون مع إدارة السير بتنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بتحويل دوار المشاغل الى إشارة ضوئية مساء يوم السبت الموافق 3/2/2024.
وتشمل هذه الأعمال إزالة الدوار و تنظيم التقاطع بجزر و إشارات ضوئية.
بدوره قال مدير دائرة عمليات المرور المهندس محمد جدوع أن الدوار القائم أصبح غير قادر على استيعاب عدد المركبات على التقاطع حيث سيتم استبداله باشارة ضوئية تعمل بثلاثة اطوار.
واشار الى ان الاعمال ستكون ليلية لعدم التأثير على حركة السير بالموقع، اضافة الى توفير جميع وسائل السلامة المرورية و الشواخص التحذيرية والإرشادية بموقع الأعمال.
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