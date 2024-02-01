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البيت العربي الثقافي يقيم فعاليته الثانية من العقل السليم في الجسم السليم

2/1/2024 2:31:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أقيمت الاثنين في مكتبة مرج الحمام التابعة لدائرة المكتبات في امانة عمان الكبرى ثاني فعالية للبيت العربي الثقافي لمبادرته الخلاقة "العقل السليم في الجسم السليم" بدعم من البنك الاردني الكويتي

وكانت الناشطة الثقافية والأدبية حسيبة الحميدي إحدى المشاركات في المبادرة التي أعربت عن شكرها وتقديرها للمنتدى العربي الذي أتاح لها هذه الفرصة وقامت بالتعريف بالمبادرة وأهدافها مبينة ان المبادرة تعنى بالعمل على ضرورة ادارك الطفل لأهمية توأمة الثقافة والرياضة معا في حياتهم وخاصة في مثل أعمارهم لصقل شخصيتهم وتعليمهم القيم الأساسية بطريقة تتناسب ومستوى إدراكهم للحياة، وألقت الحميدي قصة قصيرة لليافعين ترتبط بالعقل ورياضة وثقافة الطفل وقدمت لهم مسابقة ثقافية رياضية تؤكد على المستوى المتميز للمشاركين ومن ثم وزعت الجوائز عليهم

بدورها أكدت السيدة رنا السحيمات مشرفة مكتبة مرج الحمام على أن المكتبة حاضنة دوما للثقافة والإبداع وترحب بالشراكات التي تساهم في تنمية الثقافة في المجتمع المحلي وأشادت بالشراكة مع البيت العربي الثقافي وأشارت إلى أن هذه الفعالية هي الرابعة مع المنتدى و نسعى دوما لتعزيز الانتماء للوطن والحفاظ على المواطن الصالح

مديرة البرامج والأنشطة في المنتدى ميرنا حتقوة قدمت شكرها الجزيل للداعمين

واكدت حتقوه ان العديد من البرامج القادمة سوف تطبق بطريقة جديدة مبتكره لتكون وسيلة اتصال للتواصل مع الفئات العمرية سواء في سن الطفولة أو الشباب وحثهم وتشجيعهم على ممارسة الرياضة واتباع نظام حياة صحية.وانه ستكون هناك برامج مستمرة بوجود مؤسسات منتمية للعمل الجماعي الحقيقي والمبدع في مواقع جديدة مع فريق مميز

وشكرت حتقوه أعضاء منتدى البيت العربي الثقافي الذين لا يتوانون عن أي عمل يدعم الشباب واليافعين

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