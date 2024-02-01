الغذاء والدواء تحذر من استخدام مكمل غذائي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) حذرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، من استخدام المكمل الغذائي (KINGDOM ROYAL HONEY GOLD VIP)، الذي تبين أن عينات عشوائية منه تم سحبها من السوق المحلي مزورة، وتحتوي على مادة دوائية غير معلن عنها في بطاقة البيان (TADALFIL) التي يتطلب استخدامها تحت إشراف طبي.
ودعت المؤسسة في بيان اليوم الخميس، مستخدمي هذا المكمل إلى التوقف المباشر عن استخدامه، محذرة المنشآت التجارية التي تبيعه بوقف بيعه والتحفظ على الكميات المتوفرة لديها لحين استكمال الإجراءات الرقابية والقانونية المشددة التي باشرتها المؤسسة بما في ذلك سحب كامل الكمية المتداولة في المنشآت بالتنسيق مع الوكيل.
يشار إلى أن كوادر المؤسسة ضبطت عينات من المكمل المذكور ضمن حملة رقابية استباقية ونوعية استهدفت المكملات الغذائية المتداولة في السوق الأردني لضمان مأمونيتها.
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