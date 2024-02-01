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زخات ثلجية فوق المرتفعات الأردنية الخميس والجمعة

2/1/2024 2:31:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يتزايد تأثر الأردن تدريجياً اليوم الخميس بحالة من عدم الاستقرار الجوي، متصادفة مع تدفق لرياح قطبية شديدة البرودة نحو المملكة؛ لذا تقترب درجات الحرارة ليلاً من الصفر المئوي في العديد من المناطق، بحسب موقع "طقس العرب".

ويتحول الطقس ليُصبح شديد البرودة في مناطق عِدّة، وقارس البرودة ليلاً، كما تتهيأ الفرصة لهطول زخات مُتفرقة من الأمطار والبَرَد في مناطق عِدّة من المملكة ولكن بشكل عشوائي، إلا أن أعلى الفرص هي في شرق المملكة.

وتكون هذه الهطولات على هيئة زخات ثلجية فوق المُرتفعات لبعض الوقت.

أما الجمعة والسبت، فتتأثر المملكة بتيارات هوائية غربية رطبة تحل محل الرياح القطبية، ما يؤدي إلى هطول الأمطار على فترات وارتفاع درجات الحرارة بشكل قليل، مع بقاء الفرصة مهيأة لتساقط زخات من الثلوج يوم الجمعة فوق جبال الشراه.

وتوقع "طقس العرب" أن يحدث استقرار على الحالة الجوية وارتفاع على درجات الحرارة الأحد، في حين تكون هناك فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر يوم الاثنين في العديد من المناطق. والله أعلم.

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