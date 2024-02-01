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إعلان نتائج تكميلية التوجيهي (رابط)

2/1/2024 2:31:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بلغ عدد الذين سجلوا للامتحان التكميلي لعام 2023 (81640) منهم (67799) بغرض استكمال متطلبات النجاح و(13841) لأغراض رفع المعدل، وحضر من جميع المشتركين (72431).

وحصل منهم على الحد الأدنى لمتطلبات النجاح (46142) بنسبة مئوية عامة بلغت (63.7%).

وللانتقال إلى النتائج سيكون انقر على الرابط:

ولمعرفة تفاصيل النتائج ونسب النجاح (انقر على: تقرير النتائج - الامتحان التكميلي 2023 (1).pdf


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