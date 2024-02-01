إعلان نتائج تكميلية التوجيهي (رابط)

(MENAFN
- Alghad Newspaper) بلغ عدد الذين سجلوا للامتحان التكميلي لعام
2023 (81640) منهم (67799) بغرض استكمال متطلبات النجاح و(13841) لأغراض رفع
المعدل، وحضر من جميع المشتركين (72431).
وحصل منهم على الحد الأدنى لمتطلبات
النجاح (46142) بنسبة مئوية عامة بلغت (63.7%).
وللانتقال إلى النتائج سيكون انقر على الرابط:
ولمعرفة تفاصيل النتائج ونسب النجاح (انقر على: تقرير النتائج - الامتحان التكميلي 2023 (1).pdf
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