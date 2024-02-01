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توضيح من الأمن العام حول فيديو متداول لمبالغ مالية

2/1/2024 2:31:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام تفاصيل الفيديو الذي يجري تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر خلاله شخصان وحقيبة تحوي على مبالغ نقدية كبيرة.

وأكد الناطق الإعلامي أن الفيديو قديم مرّ عليه ما يزيد على ثلاث سنوات، وأنه مرتبط بقضية إحباط محاولة احتيال على أحد الأشخاص ببيع كميات من الذهب مقابل تلك المبالغ المالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافّة في تلك القضية في حينه.

وأهاب بالجميع بعدم نشر أو تداول أية معلومات أو مقاطع فيديو دون التوثّق منها والتأكد من تفاصيلها من مصادرها وقنواتها الرسمية.

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