توضيح من الأمن العام حول فيديو متداول لمبالغ مالية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام
تفاصيل الفيديو الذي يجري تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر خلاله شخصان
وحقيبة تحوي على مبالغ نقدية كبيرة.
وأكد الناطق الإعلامي أن الفيديو قديم مرّ عليه
ما يزيد على ثلاث سنوات، وأنه مرتبط بقضية إحباط محاولة احتيال على أحد الأشخاص
ببيع كميات من الذهب مقابل تلك المبالغ المالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية
كافّة في تلك القضية في حينه.
وأهاب بالجميع بعدم نشر أو تداول أية معلومات
أو مقاطع فيديو دون التوثّق منها والتأكد من تفاصيلها من مصادرها وقنواتها الرسمية.
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