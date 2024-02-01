بدء أعمال تحويل دوار المشاغل لإشارة ضوئية السبت

(MENAFN
- Alghad Newspaper) تبدأ أمانة عمان الكبرى، بالتعاون مع إدارة
السير، بتنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بتحويل دوار المشاغل إلى إشارة ضوئية،
مساء السبت المقبل.
وتشمل هذه الأعمال إزالة الدوار وتنظيم التقاطع
بجزر وإشارات ضوئية.
وقال مدير دائرة عمليات المرور المهندس محمد
جدوع، إن الدوار القائم أصبح غير قادر على استيعاب عدد المركبات، حيث سيتم
استبداله بإشارة ضوئية تعمل بثلاثة أطوار.
وأضاف أن الأعمال ستكون ليلية لعدم التأثير على
حركة السير بالموقع، إضافة إلى توفير جميع وسائل السلامة المرورية والشواخص
التحذيرية والإرشادية بموقع الأعمال. (بترا)
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